Зеленского обвинили в заказе рейдерского захвата телеканала Медведчука • 119 • Украина

Команда президента Украины Владимира Зеленского, понимая, что Виктор Медведчук и его партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» успешно отбирают у власти электорат, решила прибегнуть к давлению на его телеканалы. Однако, рейдерская попытка захвата телеканала политика «112 Украине» обернулась поражением для действующей власти.



Шевченковский районный суд Киева отказал СБУ и прокуратуре в аресте имущества и корпоративных прав телеканала «112 Украине» и передачи их в управление АРМА.



ОПЗЖ обвинила украинскую власть в политически мотивированном преследовании владельца телеканала Тараса Козака.



«Попытка рейдерского захвата телеканала «112 Украина», которая была осуществлена СБУ и Офисом генпрокурора по указанию Президента Украины В. Зеленского, свидетельствует о том, что власть готова на любые, самые незаконные и циничные шаги, чтобы ограничить свободу слова, расправиться с инакомыслием, обеспечить свою информационную монополию в преддверии выборов», – говорится в сообщении на сайте партии.



В ОПЗЖ настаивают на том, что действия руководства СБУ и Офиса генпрокурора, направленные на арест корпоративных прав телеканала «112 Украина» и передачу их в управление АРМА (Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений), являются противоправными и содержат признаки уголовных преступлений. В политсиле уточнили, что речь идет о таких преступлениях, как «…злоупотребление властью и служебным положением, превышение полномочий работником правоохранительного органа, служебный подлог, злоупотребление влиянием (статьи 364, 365, 366, 369-2 Уголовного кодекса Украины), и другие».



«Попытка рейдерского захвата осуществлялась в условиях беспрецедентного давления: год назад здание телеканала было обстреляно из гранатомета, и власть не только не нашла виновных в этом преступлении, но и не дала оценку данному террористическому акту, провоцируя безнаказанность и вседозволенность, которые сегодня проявляются в виде минирований, взрывов и захватов заложников. Многочисленные нападения и угрозы в адрес журналистов этого и других каналов, препятствование их работе также остаются безнаказанными. Более того, власть осуществляет политически мотивированное преследование собственника телеканала, члена Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» народного депутата Тараса Козака, открыв в отношении него несколько уголовных производств», – объяснили свою позицию по данному вопросу в политсиле.



Все это, указали в партии Медведчука, позволяет говорить о системной кампании давления, конечными целями которой являются рейдерский захват данного канала и установление политической цензуры в стране в целом.



В политсиле сообщили, что Международный редакционный совет телеканала «112 Украина», в состав которого, в частности, входят депутаты разных созывов Европарламента Нейтан Гилл (Великобритания), Арне Герике (Германия) и Дэвид Коберн (Великобритания), уже обратился к ряду международных организаций в сфере защиты прав журналистов с просьбой дать оценку таким действиям украинской власти.



В ОПЗЖ считают, что за совершение таких преступных действий Зеленский и его окружение должны уйти в отставку, а непосредственные исполнители – понести уголовную ответственность.



Сам же владелец телеканала «112 Украина» Тарас Козак, не боясь, назвал заказчика рейдерского захвата.



«Попытка СБУ передать канал в управление АРМА, а по сути незаконно отнять у собственника, является ничем иным, как рейдерским захватом. Такие действия спецслужбы санкционированы лично президентом Зеленским», — заявил Козак.



По его мнению, это связано с тем, что «112 Украина» изобличает коррупцию в высших эшелонах власти, а Офис президента «погряз в коррупции». По словам владельца канала, глава ОПУ Андрей Ермак является «некомпетентным, неэффективным, позорящим нашу страну на международной арене, второсортным менеджером, который провалил все вверенные ему государственные дела».



Козак, напомнив о работе депутатов «Слуги народа», которые вызывают проституток в парламентский зал, и установлении Зеленским миллионных зарплат руководителям компаний, отметил нищету рядовых украинцев.



Владелец телеканала заявил, что вместе с коллегами по партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» добьется привлечения к уголовной ответственности всех сотрудников прокуратуры и СБУ, которые участвовали в этих незаконных действиях.



Вчера, 8 августа, депутат от фракции ОПЗЖ, адвокат Ренат Кузьмин обратился в Госбюро расследований (ГБР) Украины относительно действий сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), причастных к рейдерской атаке на телеканал «112 Украина»



По словам Кузьмина, анализ опубликованных в СМИ материалов прямо указывает на то, что должностными лицами СБУ совершен ряд действий, «которые могут свидетельствовать о реализации властью в лице президента Владимира Зеленского, руководителя офиса президента Андрея Ермака, главы СБУ Ивана Баканова кампании по травле оппозиционного и неподконтрольного властям средства массовой информации (канала "112 Украина")».



«Таким образом, отдельные представители и должностные лица СБУ, вмешавшись в корпоративный спор относительно телеканала, вышли за рамки полномочий и совершили преступление… Попытка рейдерского захвата СМИ и имущества, которое оно использует, осуществлена в условиях беспрецедентного давления… Более того, власть силами правоохранительных органов оказывает политически мотивированное преследование владельца телеканала, члена политсовета партии "Оппозиционная платформ — За жизнь", депутата Верховной рады Тараса Козака в ряде уголовных производств», — написал нардеп на своей странице в Facebook.



Он заявил, что попытка ареста корпоративных прав телеканала — это «противоправное средство давления на оппозиционного депутата с целью вмешательства в деятельность государственного деятеля и воспрепятствования исполнению им служебных обязанностей».



Кузьмин просит считать эту информацию депутатским обращением в ГБР о совершении уголовных преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса. Депутат потребовал, чтобы Бюро сообщило ему письменно в установленном законом порядке о начале уголовного дела и окончании досудебного расследования.





Еще летом прошлого года в СМИ появилась информация о том, что уголовное производство относительно противоправного завладения «112 Украина» открыли по заявлению его бывшего владельца Андрея Подщипкова, который на тот момент вернулся на Украину. Подщипков несколько лет назад уехал из страны якобы из-за давления со стороны властей. Пока он был за границей, в апреле 2018 года канал сначала продали Эдуарду Кацу, которого журналисты «Схем» связывают с Медведчуком, а в декабре того же года Кац продал «112 Украина» соратнику Медведчука, нардепу Тарасу Козаку.



Вернувшись в страну, в июне 2019 года Подщипков обратился к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. Он назвал себя единственным законным владельцем канала, заявил о его «рейдерском захвате» и попросил наказать виновных: Эдуарда Каца, Тараса Козака и Александра Онищенко, который якобы вел переговоры о покупке канала от имени на то время президента Петра Порошенко.



В рамках следствия СБУ тогда якобы просило Генпрокуратуру возбудить ходатайство об аресте имущества канала, но генпрокурор Юрий Луценко этого так и не сделал. Еще более интересно то, что и за обращением Подщипкова, и за уголовным производством относительно «112 Украина» якобы стоял бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, который пытался получить контроль над информационным каналом и вывести его из сферы влияния Медведчука.



Похоже, то, что не удалось Богдану за время его пребывания на Банковой, решил завершить его преемник.



Напомним, рейтинг президента Зеленского и его политсилы стремительно падает. На парламентских выборах в июле 2019 «Слуга народа» получила 43,2%, ОПЗЖ — 13%. Сейчас же, по данным соцопроса «Рейтинг», за партию власти готовы отдать голос лишь 25,9 %, и эта цифра, вероятнее всего, будет уменьшаться. Что касается ОПЗЖ, то с 13% поддержки прошлым летом она выросла до 17,6%. А, по данным Фонда Демократических инициатив, ОПЗЖ поддерживают 19 % избирателей.

Команда президента Украины Владимира Зеленского, понимая, что Виктор Медведчук и его партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» успешно отбирают у власти электорат, решила прибегнуть к давлению на его телеканалы. Однако, рейдерская попытка захвата телеканала политика «112 Украине» обернулась поражением для действующей власти.Шевченковский районный суд Киева отказал СБУ и прокуратуре в аресте имущества и корпоративных прав телеканала «112 Украине» и передачи их в управление АРМА.ОПЗЖ обвинила украинскую власть в политически мотивированном преследовании владельца телеканала Тараса Козака.«Попытка рейдерского захвата телеканала «112 Украина», которая была осуществлена СБУ и Офисом генпрокурора по указанию Президента Украины В. Зеленского, свидетельствует о том, что власть готова на любые, самые незаконные и циничные шаги, чтобы ограничить свободу слова, расправиться с инакомыслием, обеспечить свою информационную монополию в преддверии выборов», – говорится в сообщении на сайте партии.В ОПЗЖ настаивают на том, что действия руководства СБУ и Офиса генпрокурора, направленные на арест корпоративных прав телеканала «112 Украина» и передачу их в управление АРМА (Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений), являются противоправными и содержат признаки уголовных преступлений. В политсиле уточнили, что речь идет о таких преступлениях, как «…злоупотребление властью и служебным положением, превышение полномочий работником правоохранительного органа, служебный подлог, злоупотребление влиянием (статьи 364, 365, 366, 369-2 Уголовного кодекса Украины), и другие».«Попытка рейдерского захвата осуществлялась в условиях беспрецедентного давления: год назад здание телеканала было обстреляно из гранатомета, и власть не только не нашла виновных в этом преступлении, но и не дала оценку данному террористическому акту, провоцируя безнаказанность и вседозволенность, которые сегодня проявляются в виде минирований, взрывов и захватов заложников. Многочисленные нападения и угрозы в адрес журналистов этого и других каналов, препятствование их работе также остаются безнаказанными. Более того, власть осуществляет политически мотивированное преследование собственника телеканала, члена Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» народного депутата Тараса Козака, открыв в отношении него несколько уголовных производств», – объяснили свою позицию по данному вопросу в политсиле.Все это, указали в партии Медведчука, позволяет говорить о системной кампании давления, конечными целями которой являются рейдерский захват данного канала и установление политической цензуры в стране в целом.В политсиле сообщили, что Международный редакционный совет телеканала «112 Украина», в состав которого, в частности, входят депутаты разных созывов Европарламента Нейтан Гилл (Великобритания), Арне Герике (Германия) и Дэвид Коберн (Великобритания), уже обратился к ряду международных организаций в сфере защиты прав журналистов с просьбой дать оценку таким действиям украинской власти.В ОПЗЖ считают, что за совершение таких преступных действий Зеленский и его окружение должны уйти в отставку, а непосредственные исполнители – понести уголовную ответственность.Сам же владелец телеканала «112 Украина» Тарас Козак, не боясь, назвал заказчика рейдерского захвата.«Попытка СБУ передать канал в управление АРМА, а по сути незаконно отнять у собственника, является ничем иным, как рейдерским захватом. Такие действия спецслужбы санкционированы лично президентом Зеленским», — заявил Козак.По его мнению, это связано с тем, что «112 Украина» изобличает коррупцию в высших эшелонах власти, а Офис президента «погряз в коррупции». По словам владельца канала, глава ОПУ Андрей Ермак является «некомпетентным, неэффективным, позорящим нашу страну на международной арене, второсортным менеджером, который провалил все вверенные ему государственные дела».Козак, напомнив о работе депутатов «Слуги народа», которые вызывают проституток в парламентский зал, и установлении Зеленским миллионных зарплат руководителям компаний, отметил нищету рядовых украинцев.Владелец телеканала заявил, что вместе с коллегами по партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» добьется привлечения к уголовной ответственности всех сотрудников прокуратуры и СБУ, которые участвовали в этих незаконных действиях.Вчера, 8 августа, депутат от фракции ОПЗЖ, адвокат Ренат Кузьмин обратился в Госбюро расследований (ГБР) Украины относительно действий сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), причастных к рейдерской атаке на телеканал «112 Украина»По словам Кузьмина, анализ опубликованных в СМИ материалов прямо указывает на то, что должностными лицами СБУ совершен ряд действий, «которые могут свидетельствовать о реализации властью в лице президента Владимира Зеленского, руководителя офиса президента Андрея Ермака, главы СБУ Ивана Баканова кампании по травле оппозиционного и неподконтрольного властям средства массовой информации (канала "112 Украина")».«Таким образом, отдельные представители и должностные лица СБУ, вмешавшись в корпоративный спор относительно телеканала, вышли за рамки полномочий и совершили преступление… Попытка рейдерского захвата СМИ и имущества, которое оно использует, осуществлена в условиях беспрецедентного давления… Более того, власть силами правоохранительных органов оказывает политически мотивированное преследование владельца телеканала, члена политсовета партии "Оппозиционная платформ — За жизнь", депутата Верховной рады Тараса Козака в ряде уголовных производств», — написал нардеп на своей странице в Facebook.Он заявил, что попытка ареста корпоративных прав телеканала — это «противоправное средство давления на оппозиционного депутата с целью вмешательства в деятельность государственного деятеля и воспрепятствования исполнению им служебных обязанностей».Кузьмин просит считать эту информацию депутатским обращением в ГБР о совершении уголовных преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса. Депутат потребовал, чтобы Бюро сообщило ему письменно в установленном законом порядке о начале уголовного дела и окончании досудебного расследования.Еще летом прошлого года в СМИ появилась информация о том, что уголовное производство относительно противоправного завладения «112 Украина» открыли по заявлению его бывшего владельца Андрея Подщипкова, который на тот момент вернулся на Украину. Подщипков несколько лет назад уехал из страны якобы из-за давления со стороны властей. Пока он был за границей, в апреле 2018 года канал сначала продали Эдуарду Кацу, которого журналисты «Схем» связывают с Медведчуком, а в декабре того же года Кац продал «112 Украина» соратнику Медведчука, нардепу Тарасу Козаку.Вернувшись в страну, в июне 2019 года Подщипков обратился к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. Он назвал себя единственным законным владельцем канала, заявил о его «рейдерском захвате» и попросил наказать виновных: Эдуарда Каца, Тараса Козака и Александра Онищенко, который якобы вел переговоры о покупке канала от имени на то время президента Петра Порошенко.В рамках следствия СБУ тогда якобы просило Генпрокуратуру возбудить ходатайство об аресте имущества канала, но генпрокурор Юрий Луценко этого так и не сделал. Еще более интересно то, что и за обращением Подщипкова, и за уголовным производством относительно «112 Украина» якобы стоял бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, который пытался получить контроль над информационным каналом и вывести его из сферы влияния Медведчука.Похоже, то, что не удалось Богдану за время его пребывания на Банковой, решил завершить его преемник.Напомним, рейтинг президента Зеленского и его политсилы стремительно падает. На парламентских выборах в июле 2019 «Слуга народа» получила 43,2%, ОПЗЖ — 13%. Сейчас же, по данным соцопроса «Рейтинг», за партию власти готовы отдать голос лишь 25,9 %, и эта цифра, вероятнее всего, будет уменьшаться. Что касается ОПЗЖ, то с 13% поддержки прошлым летом она выросла до 17,6%. А, по данным Фонда Демократических инициатив, ОПЗЖ поддерживают 19 % избирателей. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





119 Источник Похожие новости Увидеть Минск и умереть. Гордону стало стыдно за Киев Корчинский: у России недостаточно мощная армия, чтобы победить Украину Украинский академик: хватит воевать! Россия, Белоруссия и Украина должны быть вместе В Украине реальны те же взрывы, что в Бейруте Олейник призвал поставить «точку в бардаке» и восстановить СССР Литва в панике готовится к пуску БелАЭС Новости партнеров