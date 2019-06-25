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Зеленского обвинили в возвращении России в ПАСЕ
25 июня 2019, 11:09 • 46 • Украина
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко обвинил украинского президента Владимира Зеленского в том, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила Россию участвовать в июньской сессии.
РИА Новости
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Это также следствие президентских выборов в Украине и бездействия нового президента», — отметил он.
Ранее ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии, при этом оставив за собой право оспаривать её полномочия. За соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев из 190 присутствовавших.
Данный факт уже прокомментировали экс-президент Украины Пётр Порошенко, украинский премьер Владимир Гройсман и МИД Украины.
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