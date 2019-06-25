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Зеленского обвинили в возвращении России в ПАСЕ

25 июня 2019, 11:09  •  46 • Украина
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко обвинил украинского президента Владимира Зеленского в том, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила Россию участвовать в июньской сессии.
 
РИА Новости
 

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Это также следствие президентских выборов в Украине и бездействия нового президента», — отметил он.

Ранее ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии, при этом оставив за собой право оспаривать её полномочия. За соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев из 190 присутствовавших. 

Данный факт уже прокомментировали экс-президент Украины Пётр Порошенко, украинский премьер Владимир Гройсман и МИД Украины.

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