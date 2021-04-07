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Зеленского обвинили в стремлении угодить Западу ценой простых украинцев

07 апреля 2021, 20:35  •  118 • Украина
Киев, 7 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский пытается насильственно захватить государственную власть для скорейшей реализации желаний западного капитала.
Стремление угодить иностранным покровителям лидер проявляет в запрете оппозиционных партий и закрытии телеканалов с невыгодной для Киева повесткой. При этом принятые меры уничтожают не только Украину как самостоятельную страну, но и права простых граждан. Уже на протяжении долгого времени можно наблюдать, как «верхушка» пытается искоренить свободу на выражение взглядов и поддержку политических сил, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.
«Целью... (этого. — Прим. ФАН) является ограбление украинских богатств, ограбление украинского народа и использование территории Украины в борьбе с Российской Федерацией», — добавил он в эфире телеканала «Первый независимый».
Ранее украинские аналитики скептично отнеслись к намерениям Зеленского провести переговоры с немецким и французским коллегами Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном о ситуации в Донбассе. Специалисты обрекли виртуальную встречу на провал из-за решения Киева не приглашать президента России Владимира Путина.
Автор: Алексей Громов

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