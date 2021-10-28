Зеленского обвинили в слежке за Порошенко

Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

У дома экс-президента караулил подозрительный автомобиль

Петр Порошенко вновь обвинил действующего президента Украины Владимира Зеленского в слежке за ним. Заявление было опубликовано на официальном сайте партии "Европейская солидарность".

В сообщении отмечается, что рано утром у загородной резиденции Порошенко был замечен автомобиль с полностью тонированными окнами. При этом номерной знак белого Volkswagen отсутствует в базе, являясь при этом номером для прикрытия для правоохранительных органов.

"Означает, что наблюдение за Петром Порошенко ведется по указанию властей",

– резюмировали представители бывшего президента Незалежной.

В "Европейской солидарности" также добавили, что уже обратились в полицию. В офисе Порошенко также потребовали от Зеленского и его команды прекратить следить за бывшим главой Украины и оказывать на него давление. Вместо этого действующему президенту посоветовали обратить внимание на ситуацию с коронавирусом в стране и наконец задуматься о набирающем обороты энергетическом кризисе.

"Украинцы задыхаются без кислорода в больницах, и скоро начнут замерзать в своих домах. Очевидно, граждане Украины не так себе представляли обещанный вами конец эпохи бедности",

– подытожили сторонники Порошенко.

В партии также напомнили, что это не первый подобный инцидент. Летом 2020 года "Европейская солидарность" уже обращалась в прокуратуру по факту незаконной слежки за Порошенко. Однако ход этому делу не дали.

Ранее соратники Порошенко потребовали от прокуратуры разобраться с офшорами Зеленского.