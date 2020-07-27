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Зеленского обозвали предателем из-за перемирия в Донбассе
27 июля 2020, 22:05 • 79 • Политика
Представитель церкви, созданной стамбульским патриархом, призвал националистов отреагировать на "капитуляцию"
Воскресный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского об урегулировании ситуации в Донбассе возбудил воинствующую часть населения Незалежной, увидевших в объявленном Киевом, Донецком и Луганском перемирии и полном прекращении огня капитуляцию украинской стороны.
Так, архиепископ Харьковский и Полтавский новообразованной местными раскольниками под руководством экс-главы государства Петром Порошенко и патриархом Константинополя Варфоломеем Православной церкви Украины (ПЦУ) Афанасий Шкурупий обозвал пана Зеленского предателем.
По словам архиепископа, с весны прошлого года он постоянно напевает: "Смотрю в прицел я и думу гадаю: почему я не снайпер, почему не стреляю?" С таким состоянием он живет из-за "ужасного предательства Зеленского и генштаба ВСУ, которое они совершили в Минске, а с сегодняшнего дня воплощают в жизнь", написал пан Шкурупий в своем "Фейсбук".
Властитель душ паствы считает, что президент поставил себя вне закона и предал страны, а руководство Вооруженных сил предало армию. Архиеписком призвал украинских националистов, политиков и простых граждан не молчать, дабы не покрыть себя "позором капитулирующих".
"Прихвостней Путина – под суд народного гнева!" – резюмировал представитель раскольников.
В то же время Украинская православная церковь Московского патриархата поддержала установление бессрочного перемирия и призвала верующих молиться, чтобы оно "положило начало полному прекращению войны на востоке Украины". С такой оценкой выступил в Сети управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Нужно отметить, что этот пост вызвал больше положительной реакции, нежели заявление Шкурупия.
Вечером сегодня радикалы и ура-патриоты, апологеты войны в Донбассе до последнего украинца, вышли на акцию протеста против "капитуляции". А между тем, из зоны боевых действий им пришел достойный ответ на слухи о том, что у вэсэушников отобрали все оружие.
Украинский военный послал возмутителям спокойствия простой месседж: сидите дома на диване, меньше болтайте и несите зраду-зрадную – вооружение на месте, Украина под защитой.
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