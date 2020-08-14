Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?...
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Ян...
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рве...
Европейцы негодуют из-за вакцины: Россия проявила безрассудство
Главная / Политика

Зеленского не пускают в нестабильную Белоруссию

14 августа 2020, 13:55  •  108 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
В Киеве объяснили отказ от приглашения Лукашенко
Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Белоруссию, пока там не прекратятся беспорядки. Об этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба сообщил в пятницу, 14 августа.
Ближайшая поездка главы Незалежной в Республику намечалась в октябре на ежегодный Форум регионов двух стран. В этом году его принимает Гродно, и президент Белоруссии уже пригласил коллегу посетить мероприятие.
Кулеба в эфире "Украинского радио" дал понять, что сейчас не время развивать региональное сотрудничество. Он рекомендовал Минску сначала "наладить диалог между белорусской властью и обществом", причем сделать это "с минимальными потерями". Только после этого, по его словам, "можно объявлять "о каких-то визитах".
Накануне Зеленский обратился к белорусам с призывом воздержаться от насилия и найти мирный выход из общественно-политического конфликта.
Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа, после очередных выборов президента. Сообщается о задержании тысяч активистов, среди которых есть украинцы. Зеленский заявил, что это правозащитники и журналисты, которых задержали незаконно. Однако ранее в СМИ попала информация о том, что с ведома официальных силовых структур Киева в Минск отправились местные радикалы. Их задача – подталкивать белорусов к противостоянию с ОМОН.
По другим данным, в Белоруссию свозят уголовников, в том числе с Украины. Их цель – не дать утихнуть протестам в Республике и свергнуть Лукашенко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



108
Источник
Похожие новости
14 августа 2020, 03:50
"Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН": Ведущая ответила на травлю своей цитатой
14 августа 2020, 00:10
"Логики нет, чистая эмоция": Польша хотела "рявкнуть" на Россию, но не справилась
14 августа 2020, 02:00
Запад сам попадает в капкан, не понимая характер Лукашенко: Синельников-Оришак о шантаже санкциями
14 августа 2020, 10:15
"Похоже, власть сдаёт назад": Коц указал на ключевой поворот в белорусском майдане
14 августа 2020, 02:00
Турецкий фрегат пытался взять на таран греческий корабль: Появилось фото повреждений судна
14 августа 2020, 03:50
"Позорная суета": Европу обвинили в очередной торговле русофобией из-за Белоруссии
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 августа 2020, 03:50
"Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН": Ведущая ответила на...
14 августа 2020, 00:10
"Мне стыдно": Начальник милиции в Гродно сдал своих бойцов перед толпой
14 августа 2020, 00:10
"Логики нет, чистая эмоция": Польша хотела "рявкнуть" на Россию, ...
14 августа 2020, 02:00
Запад сам попадает в капкан, не понимая характер Лукашенко: Синельников-Оришак о шант...
14 августа 2020, 00:10
Баширов выдал политическое пророчество для белорусов: Пока это была разминка
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 августа 2020, 07:15
Инсайдер сдал всех снайперов роты ВСУ поимённо: Полный список
11 августа 2020, 15:20
Белорусский "майдан" сменил направление? Провокаторы придумали новую форму протеста
13 августа 2020, 07:40
У московской полиции лопнуло терпение - белорусов стали оттеснять
13 августа 2020, 01:15
"Лукашенко надоел, но это не главная проблема": Белоруссию на наших глазах разрывают на куски
10 августа 2020, 10:00
Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали
12 августа 2020, 08:45
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рвением
08 августа 2020, 21:20
Как попались русские "наёмники": Пранкер рассекретил операцию с Крымом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.