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Зеленского не пускают в нестабильную Белоруссию
14 августа 2020, 13:55 • 108 • Политика
В Киеве объяснили отказ от приглашения Лукашенко
Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Белоруссию, пока там не прекратятся беспорядки. Об этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба сообщил в пятницу, 14 августа.
Ближайшая поездка главы Незалежной в Республику намечалась в октябре на ежегодный Форум регионов двух стран. В этом году его принимает Гродно, и президент Белоруссии уже пригласил коллегу посетить мероприятие.
Кулеба в эфире "Украинского радио" дал понять, что сейчас не время развивать региональное сотрудничество. Он рекомендовал Минску сначала "наладить диалог между белорусской властью и обществом", причем сделать это "с минимальными потерями". Только после этого, по его словам, "можно объявлять "о каких-то визитах".
Накануне Зеленский обратился к белорусам с призывом воздержаться от насилия и найти мирный выход из общественно-политического конфликта.
Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа, после очередных выборов президента. Сообщается о задержании тысяч активистов, среди которых есть украинцы. Зеленский заявил, что это правозащитники и журналисты, которых задержали незаконно. Однако ранее в СМИ попала информация о том, что с ведома официальных силовых структур Киева в Минск отправились местные радикалы. Их задача – подталкивать белорусов к противостоянию с ОМОН.
По другим данным, в Белоруссию свозят уголовников, в том числе с Украины. Их цель – не дать утихнуть протестам в Республике и свергнуть Лукашенко.
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