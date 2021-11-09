Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

У президента Украины нет иных альтернатив, уверен парламентарий

Депутат Верховной рады, представитель "Оппозиционной платформы" Илья Киева опубликовал в социальных сетях видеообращение, адресованное Владимиру Зеленскому. Парламентарий порекомендовал обратиться главе государства к президенту Российской Федерации – никто другой, уверен политик, лидеру Незалежной помочь уже не в состоянии.

Вся история с президентством Зеленского завершится фатальным падением последнего, полагает политик. Причиной тому стали многочисленные промахи и преступления, совершенные действующей украинской администрацией. Один из самых явных примеров – отставка Арсена Авакова с должности главы МВД, хотя именно он, заявил Кива, в свое время привел Зеленского к власти, выступая опорой для нового президента.

Парламентарий считает, что экс-министр неким образом смог объединить вокруг себя противников политического руководства страны и готовит переворот, от которого Зеленскому не уйти. Шанс президента Украины "сегодня в Путине" – российский лидер является единственным человеком, способным разрешить катастрофическую для Зеленского ситуацию, пишет URA.ru.

"Именно эту игру сыграет президент Украины", – поделился мыслями Кива.



У Зеленского остается всего лишь два пути: либо союз с Российской Федерацией, либо арест с тюремным заключением. Первый вариант, полагает представитель ОПЗЖ, позволит решить Украине множество вопросов. Путин же обеспечит для Незалежной "спокойное правление", которое запомнится отсутствием внешних и внутренних противников, добавил Кива.

Ранее депутат ОПЗЖ поздравил президента России с днем рождения, после чего столкнулся в своей адрес с угрозами лишения украинского гражданства.