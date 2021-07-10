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Зеленского может предать его же охрана: Эксперт раскрыл расклад сил на Украине

10 июля 2021, 01:30  •  79 • Политика
Эксперт предрёк скорое превращение охраны Зеленского в его конвой. "Радикалы находятся на службе его политических противников, украинских олигархов, на службе у МВД и СБУ", - объяснил Сергей Лебедев.
Президент Украины Владимир Зеленский мог кардинально изменить ситуацию в стране, однако вместо этого только ухудшил положение. Теперь его собственная охрана может превратиться в конвой, считает эксперт по Украине, участник Антимайдана, основатель информагентства "Восход Info" Сергей Лебедев.
Он напомнил, что Зеленский шёл на выборы с вполне здравыми предложениями: повышение социалки, создание рабочих мест, взаимовыгодные отношения с соседями, окончание войны и прочее. Но за время своего президентства он не выполнил ни одного обещания и настроил всех против себя.
Эксперт отметил, что сейчас Зеленский пытается одновременно "ублажить" американцев, британцев, турок и китайцев. И это всё на фоне противостояния с главой МВД Арсеном Аваковым, который может устроить госпереворот, и с олигархами, которые тоже могут нанять частные армии. При этом Зеленского не уважают ни собственные граждане, ни армия, ни радикалы, ни другие политики, включая зарубежных.
"Радикалы находятся на службе его политических противников, украинских олигархов, на службе у МВД и СБУ. Зеленский сам себя загнал в ту ситуацию, в которой охрана очень быстро может стать конвоем", - сказал Сергей Лебедев в беседе с Nation News.

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