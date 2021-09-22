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Зеленского могут убить? Вассерман поделился опасениями: "Там лихие 90-е"

22 сентября 2021, 18:45  •  218 • Политика
После новости о покушении на близкого друга Владимира Зеленского появились слухи, что и самому президенту Украины грозит смерть от руки киллера. Анатолий Вассерман не склонен шутить по этому поводу: он считает угрозу вполне реальной.
Источник издания "Страна.уа" сообщил о том, что неизвестные совершили покушение на советника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира. По информации собеседника, водитель "получил три пули".
Публицист Анатолий Вассерман предположил в беседе с Царьградом, что выстрелы в Шефира стали следствием каких-то коммерческих "разборок". "Я не думаю, что в машину Шефера стреляли потому, что он был близок к президенту, а теперь от него отдалился", - уточнил эксперт.
Вообще, по словам Вассермана, который родился на Украине, там по сей день творится то, что у нас называют "лихими 90-ми".
Вассерман также прокомментировал информацию о том, что Зеленскому якобы позвонил некий гражданин Георгиев и пригрозил ему расправой. Напомним, звонок от неизвестного поступил в контакт-центр Службы безопасности Украины. Аноним сказал о готовящемся убийстве президента страны Владимира Зеленского, а также о возможном нападении на здание Верховной рады.
Издание Vesti.ua рассказало о работнице Киево-Печерской лавры, чьим телефоном воспользовался аноним. Она назвала имя звонившего - Владимир Георгиев. Женщина отметила, что у мужчины имеются психические расстройства и, вероятно, он бездомный, так как постоянно находится на Лаврской площади.
По мнению Вассермана, Зеленский даже гордится тем, что его власть открытая и что можно позвонить кому угодно в его окружении. "Но думаю, что звонивший действительно всё-таки душевно больной, поскольку убийство — это не то, о чём предупреждают. Если уж задумал, то делает. А тот, то предупреждает об убийстве, скорее всего, просто не намерен его совершать".
Тем не менее, Анатолий Вассерман считает, что к угрозе стоит отнестись серьёзно: "Лично я очень люблю шутить на тему собственной смерти, не исключаю, что у Зеленского тоже хватает шуток на эту тему. Но вот выстрелы в машину человека, так или иначе к нему близкого, это уже не шутки".

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