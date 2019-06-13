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Зеленского короновали? ВСУ бросили против ополченцев в Донбассе "королевских пехотинцев"

13 июня 2019, 10:09  •  83 • Политика
В штабе Операции объединенных сил сообщили о том, что против ополченцев Донбасса в окрестностях Марьинки бросили "королевских пехотинцев". Возникает логичный вопрос: уж не короновали ли Владимира Зеленского, сменив ему должность президента Украины на короля, поскольку речь идёт не о британских инструкторах, а об украинских военных?
Ранее в эфире "Армии FM" пресс-офицер 24-й бригады ВСУ Назар Ильницкий заявил о том, что в районе Марьинки украинским военным якобы удалось занять новые позиции, от которых до самого Донецка осталась "буквально сотня метров".
В беседе с Царьградом военкор "Комсомольской правды" Александр Коц допустил, что ВСУ продвинулись в Марьинке. Однако известно, что Киев никогда не гнушался дезинформации в ходе информационной войны. Пока что точно можно сказать только одно: заявления украинских военных идут вразрез со словами президента страны Владимира Зеленского. И это явный сигнал.
"Слишком много крови пролилось и с той, и с другой стороны, - пояснил Коц. - И если Зеленский сейчас скажет: мы прекращаем огонь - какие-то подразделения, наверное, да, его послушаются".
А теперь выясняется, что против ополченцев Донбасса в окрестностях Марьинки бросили "королевских пехотинцев". И речь не идёт о британских инструкторах, которые, как ранее стало известно, активно работают с ВСУ. Речь идёт именно об украинских военных.
И тогда возникает логичный вопрос: уж не короновали ли Владимира Зеленского в ООС, сменив ему должность президента Украины на короля?
Именно в штабе Операции объединенных сил сообщили в Facebook о том, что "королевские пехотинцы дообустраивают ранее занятые позиции в Марьинке".
Там же, к слову, поясняют, что речь идёт о бойцах отдельной механизированной бригады им. Короля Данила, которые примерно с месяц назад "оборудовали ряд наблюдательных постов в окрестностях Марьинки".
То есть теперь в ВСУ ещё и раскрыли своих же - тех, кто пытается подступиться к Донецку.
Фото: facebook/pressjfo.news

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