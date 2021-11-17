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Зеленского хотят привлечь за госизмену

17 ноября 2021, 14:05  •  92 • Украина
Яму своему президенту начал копать Олег Ляшко. Бывший депутат Верховной Рады подал заяву на Зеленского в правоохранительные органы. Говорит, за госизмену надо наказать товарища. Ляшко не понравилось, что президент подписал закон, который позволяет поставлять электроэнергию из России и Белоруссии.

Радикал Ляшко нервно требует дать люлей Зеленскому. Мол, ты чего властью злоупотребляешь, коррупционер. Считает политику президента антиукраинской, говорит, до капитуляции перед Кремлём рукой подать. А унижаться нам так нельзя. В общем, Зеленский таки преступник самый настоящий.
Этот спич радикал опубликовал на страничке в «Фейсбуке» и прикрепил видео, где он пишет заявление в полицию. Что за клоунские выходки… Президент шут гороховый, депутаты туда же. Ну прямо-таки страна дураков.
Ляшко считает, что интересы Украины подорваны и она только несёт убытки. До этого были коммерческие поставки электроэнергии. А зимой, когда была непогода, то Незалежная обращалась к Белоруссии с просьбой о помощи с поставками электроэнергии для стабильной работы системы.
В общем, что будет с Зеленским – одному Богу известно. Вот Ляшко, конечно, товарищ странный, но, видать, настроен серьёзно, раз видосики на Фейсбук пилит.

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