Зеленского хотят привлечь за госизмену

Яму своему президенту начал копать Олег Ляшко. Бывший депутат Верховной Рады подал заяву на Зеленского в правоохранительные органы. Говорит, за госизмену надо наказать товарища. Ляшко не понравилось, что президент подписал закон, который позволяет поставлять электроэнергию из России и Белоруссии.Радикал Ляшко нервно требует дать люлей Зеленскому. Мол, ты чего властью злоупотребляешь, коррупционер. Считает политику президента антиукраинской, говорит, до капитуляции перед Кремлём рукой подать. А унижаться нам так нельзя. В общем, Зеленский таки преступник самый настоящий.Этот спич радикал опубликовал на страничке в «Фейсбуке» и прикрепил видео, где он пишет заявление в полицию. Что за клоунские выходки… Президент шут гороховый, депутаты туда же. Ну прямо-таки страна дураков.Ляшко считает, что интересы Украины подорваны и она только несёт убытки. До этого были коммерческие поставки электроэнергии. А зимой, когда была непогода, то Незалежная обращалась к Белоруссии с просьбой о помощи с поставками электроэнергии для стабильной работы системы.В общем, что будет с Зеленским – одному Богу известно. Вот Ляшко, конечно, товарищ странный, но, видать, настроен серьёзно, раз видосики на Фейсбук пилит.