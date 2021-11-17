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Зеленского хотят привлечь за госизмену
17 ноября 2021, 14:05 • 92 • Украина
Радикал Ляшко нервно требует дать люлей Зеленскому. Мол, ты чего властью злоупотребляешь, коррупционер. Считает политику президента антиукраинской, говорит, до капитуляции перед Кремлём рукой подать. А унижаться нам так нельзя. В общем, Зеленский таки преступник самый настоящий.
Этот спич радикал опубликовал на страничке в «Фейсбуке» и прикрепил видео, где он пишет заявление в полицию. Что за клоунские выходки… Президент шут гороховый, депутаты туда же. Ну прямо-таки страна дураков.
В общем, что будет с Зеленским – одному Богу известно. Вот Ляшко, конечно, товарищ странный, но, видать, настроен серьёзно, раз видосики на Фейсбук пилит.
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