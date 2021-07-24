Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шойгу готов явиться на допрос: Сенсационное заявление сопроводили восклицательны...
"Никто не знает, что делать дальше": На Западе заявили о неожиданном х...
НАТО "вынудят" оккупировать Калининград. Американец дал расклад о нача...
Русская смекалка поможет: Россия обойдет позорный сговор Меркель и Байдена по «С...
Главная / Политика

Зеленского добьют? Политолог спрогнозировал скорое свержение

24 июля 2021, 03:50  •  187 • Политика
Для президента Украины уже звучат недобрые звоночки из Европы, полагает политолог Владимир Сергиенко.
Украинского лидера Владимира Зеленского ждёт незавидная политическая участь. По оценке эксперта, лидеру Незалежной грозит или отставка, или скорое свержение. Немецкий политолог Владимир Сергиенко полагает, что эти сигналы отчётливо прослеживаются по намёкам из ЕС.
В частности, напомнил он, в одном из немецких изданий вышла статья о конфликте лидера Украины с Конституционным судом. Шоумена и политика обвинили в узурпации власти и предсказали ему проблемы с законом, передают "Дни.ру".
Сергиенко отмечает, что такие намёки сделаны неспроста. Не исключено, что после встречи Зеленского с Джо Байденом атаки на украинского лидера станут ещё мощнее.
Кроме того, добавил он, нельзя исключать и варианта со свержением президента Украины. Первым шагом к тому может стать дело о госизмене, которое собираются завести на Зеленского в Государственном бюро расследований Украины.
При этом, допускает эксперт, ситуация всё же может развернуться в пользу лидера Украины - ему могут позволить "выплыть" из омута проблем.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






187
Источник
Похожие новости
23 июля 2021, 21:25
В законах США нашли уловку, которая "похоронит" сделку по "Северному потоку - 2"
23 июля 2021, 23:15
Зеленский ввёл санкции против бизнеса богатейшей женщины России
23 июля 2021, 23:15
Где видео? Захарова загнала проколовшуюся Германию и ОЗХО в угол
23 июля 2021, 21:25
Соловьёв объяснил задумку ЕСПЧ по иску России: "Будут рассматривать лет 20"
23 июля 2021, 21:25
ЦБ поднял ключевую ставку, но подсластил горькую пилюлю: "Люди будут довольны"
23 июля 2021, 20:30
Депутат объяснил решение РФ привлечь население Донбасса к выборам в ГД
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июля 2021, 16:00
Зеленский в годовщину трагедии MH17 "подстегнул" Европу
20 июля 2021, 10:00
Уход США из Афганистана – часть ловушки. Известен "самый страшный сценарий"
19 июля 2021, 07:25
Поток русофобской желчи Светланы Крюковой: «Страну» забанили в РФ
19 июля 2021, 03:45
Непотопляемые американские авианосцы оказались отличной мишенью для русских
17 июля 2021, 08:40
Россия начала эту войну: американский смотрящий посетил Донбасс и открыто обвинил Путина
19 июля 2021, 07:25
Россия рассекретила "лицо" новейшего боевого самолёта
20 июля 2021, 02:40
Зеленский указал миру, что должно стать главным приоритетом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.