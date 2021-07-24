Зеленского добьют? Политолог спрогнозировал скорое свержение

Для президента Украины уже звучат недобрые звоночки из Европы, полагает политолог Владимир Сергиенко.

Украинского лидера Владимира Зеленского ждёт незавидная политическая участь. По оценке эксперта, лидеру Незалежной грозит или отставка, или скорое свержение. Немецкий политолог Владимир Сергиенко полагает, что эти сигналы отчётливо прослеживаются по намёкам из ЕС.

В частности, напомнил он, в одном из немецких изданий вышла статья о конфликте лидера Украины с Конституционным судом. Шоумена и политика обвинили в узурпации власти и предсказали ему проблемы с законом, передают "Дни.ру".

Сергиенко отмечает, что такие намёки сделаны неспроста. Не исключено, что после встречи Зеленского с Джо Байденом атаки на украинского лидера станут ещё мощнее.

Кроме того, добавил он, нельзя исключать и варианта со свержением президента Украины. Первым шагом к тому может стать дело о госизмене, которое собираются завести на Зеленского в Государственном бюро расследований Украины.

При этом, допускает эксперт, ситуация всё же может развернуться в пользу лидера Украины - ему могут позволить "выплыть" из омута проблем.