Зеленский сравнил Порошенко с туристом в отеле Египта

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия нынешнего главы государства Петра Порошенко напоминают ему «туриста в египетском отеле», который «тащит полотенца и берёт всё подряд со шведского стола». Видеообращение опубликовано на странице Зеленского в Facebook.

По его словам, Порошенко «совершает необратимое»: делает «активные перестановки» в высшем командовании украинской армии, назначает судей Верховного суда, «раздаёт звания» генералов более чем 20 лицам, среди которых ответственный за безопасность арсеналов и складов, где ранее произошли взрывы. Также Зеленский напомнил, что Порошенко присвоил звание Героя Украины главе СБУ Василию Грицаку.

«Это напоминает мне туриста в египетском отеле: завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже убрали. И нормальный воспитанный человек ждёт трансфер до аэропорта. Но не Порошенко. Он никак не успокоится. Тащит полотенца, тапочки и берет всё подряд со шведского стола», — отметил Зеленский.

Он призвал Порошенко «сдать ключ и рассчитаться за мини-бар», отметив, что действующему президенту страны «ещё таможню и паспортный контроль проходить».

Также Зеленский потребовал от Верховной рады назначить церемонию инаугурации на 19 мая.