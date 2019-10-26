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Зеленский рассказал о разговоре с «вооружёнными людьми» в Донбассе

26 октября 2019, 23:09  •  60 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пообщался с группой вооружённых людей в населённом пункте Золотое в Донбассе и «некоторые разговоры оказались эмоциональными». Об этом он написал в Facebook.
 
©president.gov.ua
 

По его словам, он провёл двое суток в Золотом, а также «ездил на передовую». Зеленский отметил, что понял одно, что «все хотят мира и готовы к разведению».

«От местных узнал, что на окраине в частном доме поселилась группа вооружённых людей. Жители Золотого не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными», — заявил Зеленский.

Он добавил, что «готов и дальше говорить и искать взаимопонимание».

Ранее сообщалось, что Зеленский провёл разговор на повышенных тонах с представителями националистов в районе разведения сил у посёлка Золотое в Донбассе.

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