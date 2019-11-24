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Зеленский ещё хуже "крутого воЕна" Порошенко: Шеврон с черепом стал поводом для анекдотов

24 ноября 2019, 19:09  •  134 • Политика
Владимира Зеленского высмеяли за выбор шеврона с черепом для формы в ходе встречи с украинскими моряками. Как написал некий украинский волонтёр Роман Доник, Зеленский оказался ещё хуже "крутого воЕна" Порошенко.
Президент Украины Владимир Зеленский для своей встречи с моряками в военной гавани Очакова - именно сюда доставили украинские катера, возвращённые Россией после керченской провокации - выбрал форму, где на шевроне был изображён череп. На эту деталь обратил внимание представляющийся украинским волонтёром Роман Доник.
Волонтер говорит, что такие шевроны у 72-й бригады ВСУ. "Череп" подарили президенту Украины в ходе поездки в Луганскую область. Как добавил автор сообщения, ранее примерно за такой же выбор атрибутов высмеивали президента Украины Петра Порошенко. После чего им якобы была проведена "работа над ошибками", и он больше не играл в "крутого воЕна" (хотя мы помним, что с выбором костюмов у Порошенко ситуация так и не наладилась). Новый президент Украины же ошибки пока не осознал, добавляет Доник.
"Порошенко сделал работу над ошибками и больше не играл в "крутого воЕна". То, что делает Зеленский, смешнее и намного печальнее", - так звучит эта обличительная часть цитаты Романа Доника.
Напомним, ранее супруга Владимира Зеленского оказывалась в центре обсуждений из-за выбора костюмов и платьев для своих визитов первой леди.
Фото: www.facebook.com/skitalec?__tn.

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