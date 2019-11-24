Зеленский ещё хуже "крутого воЕна" Порошенко: Шеврон с черепом стал поводом для анекдотов

Президент Украины Владимир Зеленский для своей встречи с моряками в военной гавани Очакова - именно сюда доставили украинские катера, возвращённые Россией после керченской провокации - выбрал форму, где на шевроне был изображён череп. На эту деталь обратил внимание представляющийся украинским волонтёром Роман Доник.

Волонтер говорит, что такие шевроны у 72-й бригады ВСУ. "Череп" подарили президенту Украины в ходе поездки в Луганскую область. Как добавил автор сообщения, ранее примерно за такой же выбор атрибутов высмеивали президента Украины Петра Порошенко. После чего им якобы была проведена "работа над ошибками", и он больше не играл в "крутого воЕна" (хотя мы помним, что с выбором костюмов у Порошенко ситуация так и не наладилась). Новый президент Украины же ошибки пока не осознал, добавляет Доник.

"Порошенко сделал работу над ошибками и больше не играл в "крутого воЕна". То, что делает Зеленский, смешнее и намного печальнее", - так звучит эта обличительная часть цитаты Романа Доника.

Напомним, ранее супруга Владимира Зеленского оказывалась в центре обсуждений из-за выбора костюмов и платьев для своих визитов первой леди.