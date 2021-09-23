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Зеленский зря надеется на встречу с Путиным - политолог

23 сентября 2021, 23:10  •  89 • Политика
Политолог Павел Шипилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский совершенно напрасно надеется на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Так Шипилин прокомментировал недавнее заявление Зеленского о том, что он встретится с Путиным, когда президент России будет к этому готов. Эксперт отметил, что Зеленскому нужна эта встреча только для самопиара. Украинский лидер хочет в очередной раз заявить о своей нелюбви к России, чтобы получить политические очки у националистов и киевской "партии войны". Путин это прекрасно понимает.
Однако, даже если эта встреча всё же состоится, вопрос Крыма и Донбасса обсуждаться всё равно не будет, так что Зеленский зря надеется на эти переговоры.
Путин определил темы, которые может обсудить с украинским президентом. Однако Зеленский непременно захочет обсуждать Донбасс и Крым. Но это всё и так уже обговорено,
- пояснил Шипилин порталу "Народные новости".
Напомним, что ранее у Путина спрашивали, готов ли он к переговорам с Зеленским. Президент России тогда заявил, что согласен обсуждать проблему развития двусторонних отношений, однако Крым и Донбасс не должны быть в повестке саммита на высшем уровне. Вопрос Крыма закрыт окончательно и дискуссии не подлежит, а проблему мирного урегулирования в Донбассе Киев должен решать не с Москвой, а с непосредственными участниками конфликта - ДНР и ЛНР.
Отметим, что Зеленский встречался с Путиным лишь однажды - на саммите "нормандской четвёрки" в декабре 2019 года. Тогда украинский лидер подтвердил приверженность Минским соглашениям, которые Киев сегодня открыто саботирует.

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