Зеленский зовёт, но Байден не торопится: В Белом доме молчат о визите президента США на Украину

В Вашингтоне не спешат анонсировать возможный визит американского лидера Джо Байдена на Украину по приглашению Зеленского.

Несмотря на приглашение президента Украины, в Вашингтоне пока воздержались от комментариев по поводу возможной поездки Байдена в Киев. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе пресс-конференции заметила, что говорить о таком визите пока преждевременно. Её слова приводят РИА Новости.

Накануне президент Зеленский попросил Байдена поторопиться с визитом в Киев. Вот только в Белом доме эти призывы пока остаются без ответа.

Ранее "Царьград" сообщал, что Канада решилась на отправку на Украинку летального оружия. Киеву также предоставят очередной кредит и дополнительных военспецов.