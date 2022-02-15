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Зеленский зовёт, но Байден не торопится: В Белом доме молчат о визите президента США на Украину
15 февраля 2022, 04:40 • 64 • Политика
В Вашингтоне не спешат анонсировать возможный визит американского лидера Джо Байдена на Украину по приглашению Зеленского.
Несмотря на приглашение президента Украины, в Вашингтоне пока воздержались от комментариев по поводу возможной поездки Байдена в Киев. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе пресс-конференции заметила, что говорить о таком визите пока преждевременно. Её слова приводят РИА Новости.
Накануне президент Зеленский попросил Байдена поторопиться с визитом в Киев. Вот только в Белом доме эти призывы пока остаются без ответа.
Ранее "Царьград" сообщал, что Канада решилась на отправку на Украинку летального оружия. Киеву также предоставят очередной кредит и дополнительных военспецов.
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