Зеленский зовёт НАТО в Чёрное море

Сегодня, 25 февраля, состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.«Хороший разговор с президентом Зеленским. НАТО решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы обсудили важность реформ и безопасность в Черноморском регионе. Мы продолжаем поддерживать наше тесное партнерство», — поделился итогами разговора Столтенберг в Тwitter.«Рад слышать от Йенса Столтенберга, что двери НАТО для Украины открыты. Спасибо, что вы лично и члены Альянса поддерживают нас в желании достичь членства в НАТО. Наша ближайшая цель — ПДЧ. Мы серьезно относимся к реформам, поскольку, это прежде всего укрепление нашего оборонного сектора», — написал Зеленский в Тwitter.По информации пресс-службы Офиса президента Украины, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что будет настаивать на усилении помощи альянса в подготовке Вооруженных Сил Украины. Он считает, что НАТО и страны-члены на двусторонней основе должны усилить свою помощь в подготовке ВСУ.В свою очередь, Зеленский настаивал на расширении масштабов деятельности альянса в Черноморском регионе и заявил, что Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран - членов НАТО в Черном море.Напомним, на Украине прежней властью Петра Порошенко законодательно закреплен курс Украины на членство в НАТО. В самом Альянсе вроде бы и не возражают относительно таких устремлений Украины, однако, конкретных шагов навстречу в этой связи не производят, так же, как и не называют сроков возможного присоединения Украины к НАТО.