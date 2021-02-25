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Зеленский зовёт НАТО в Чёрное море

25 февраля 2021, 21:25  •  126 • Украина

Сегодня, 25 февраля, состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Хороший разговор с президентом Зеленским. НАТО решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы обсудили важность реформ и безопасность в Черноморском регионе. Мы продолжаем поддерживать наше тесное партнерство», — поделился итогами разговора Столтенберг в Тwitter.

«Рад слышать от Йенса Столтенберга, что двери НАТО для Украины открыты. Спасибо, что вы лично и члены Альянса поддерживают нас в желании достичь членства в НАТО. Наша ближайшая цель — ПДЧ. Мы серьезно относимся к реформам, поскольку, это прежде всего укрепление нашего оборонного сектора», — написал Зеленский в Тwitter.

По информации пресс-службы Офиса президента Украины, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что будет настаивать на усилении помощи альянса в подготовке Вооруженных Сил Украины. Он считает, что НАТО и страны-члены на двусторонней основе должны усилить свою помощь в подготовке ВСУ.

В свою очередь, Зеленский настаивал на расширении масштабов деятельности альянса в Черноморском регионе и заявил, что Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран - членов НАТО в Черном море.

Напомним, на Украине прежней властью Петра Порошенко законодательно закреплен курс Украины на членство в НАТО. В самом Альянсе вроде бы и не возражают относительно таких устремлений Украины, однако, конкретных шагов навстречу в этой связи не производят, так же, как и не называют сроков возможного присоединения Украины к НАТО.

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