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Зеленский знатно обгадился перед дубайским эмиром, хвастаясь «чудом «Укроборонпрома»

17 февраля 2021, 21:50  •  235 • Украина

Владимир Зеленский вернулся к своему прежнему амплуа не совсем дешёвого комика. Причём он пока ещё не покинул президентское кресло и выделывает клоунские кренделя на международной арене, то есть выставляет Украину на посмешище на высшем уровне. На этот раз ему подсобили новые руководители главного столпа украинской оборонки.

В общем отправился украинский гарант в Объединённые Арабские Эмираты. Кое-кто говорит, что обсуждал он там тотальную распродажу украинской земли по бросовым ценам. Ну а чтобы понравиться потенциальным клиентам решил торжественно преподнести «дорогой подарок», а заодно сделать рекламу «Укроборопрому». Делегация во главе с Зеленским вручила вице-президенту ОАЭ и правителю эмирата Дубай Мохаммеду ибн Рашиду Аль Мактуму чудо-оружие украинского производства – эксклюзивный автомат «Форт».

Шейх решил тут же опробовать дар «украинских друзей» но обломался, так как магазин просто не подошёл по размеру. Эмир ещё пытался сгладить как-то явный конфуз и хотя бы лихо передёрнуть затвор на камеру. Но и это оказалось непосильной задачей так как затвор заклинило. В итоге Зеленский публично обгадился и выглядел после этого на встрече как побитый цуцик. Подставу ему оформил новый глава «Укроборонпрома» Гусев, лишний раз подтвердивший свою некомпетентность, и глава офиса президента Ермак, который и отвечал за подготовку подарков арабским шейхам.

Отдельной вишенкой на позорном украинском торте оказался визит Зеленского вместе с шейхами в украинский павильон международной выставки «Экспорт 2020», где он расхваливал достоинства украинского оружия. Автомат вручили после, на деле подтвердив, что украинский гарант просто заливает. Сюжет достойный дешёвой комедии. Но украинская власть давно научилась претворять в реальность любые скетчи.

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