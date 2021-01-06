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Зеленский живьём хоронит ВСУ в донецких степях – «свободовец»
06 января 2021, 07:30 • 261 • Украина
Если президент Украины Владимир Зеленский думает, что правильно держать украинскую армию в окопах на Донбассе по пять лет, то он не понимает специфики «российско-украинской» войны.
Об этом в интервью «Апострофу» заявил экс-депутат Верховной рады, депутат Киевского горсовета, член запрещенной в РФ ВО «Свобода» Юрий Сиротюк.
«Министр обороны – это политическая должность. Граждане немного не понимают: начальник генерального штаба управляет ВСУ, отдаёт приказы, управляет напрямую, а министр обороны реализует военную политику государства.
При нынешнем президенте и при нынешнем составе Верховной рады Украины я не вижу нормального министра обороны Украины, потому что нет ни стратегии, ни тактики. Сейчас такая власть межвременья – награбить и сбежать.
Поэтому я не вижу возможности нормально реализоваться на этой должности, еще раз обращу внимание – это политическая должность, министр обороны, это человек, который реализует политику в сфере национальной безопасности и обороны», – заявил Сиротюк.
По его словам, при президенте Зеленском, который разваливает украинскую армию, нет никакой возможности реализовать политику нацбезопасности и обороны государства.
«Если он думает, что это правильно держать в донецких степях (если бы он побывал там зимой, в окопах) людей по пять лет, и это для них здоровье и мир. Я думаю, он не понимает специфики российско-украинской войны и – что поднимает или снижает дух армии», – добавил националист.
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