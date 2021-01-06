Зеленский живьём хоронит ВСУ в донецких степях – «свободовец»

Если президент Украины Владимир Зеленский думает, что правильно держать украинскую армию в окопах на Донбассе по пять лет, то он не понимает специфики «российско-украинской» войны.Об этом в интервью «Апострофу» заявил экс-депутат Верховной рады, депутат Киевского горсовета, член запрещенной в РФ ВО «Свобода» Юрий Сиротюк.«Министр обороны – это политическая должность. Граждане немного не понимают: начальник генерального штаба управляет ВСУ, отдаёт приказы, управляет напрямую, а министр обороны реализует военную политику государства.При нынешнем президенте и при нынешнем составе Верховной рады Украины я не вижу нормального министра обороны Украины, потому что нет ни стратегии, ни тактики. Сейчас такая власть межвременья – награбить и сбежать.Поэтому я не вижу возможности нормально реализоваться на этой должности, еще раз обращу внимание – это политическая должность, министр обороны, это человек, который реализует политику в сфере национальной безопасности и обороны», – заявил Сиротюк.По его словам, при президенте Зеленском, который разваливает украинскую армию, нет никакой возможности реализовать политику нацбезопасности и обороны государства.«Если он думает, что это правильно держать в донецких степях (если бы он побывал там зимой, в окопах) людей по пять лет, и это для них здоровье и мир. Я думаю, он не понимает специфики российско-украинской войны и – что поднимает или снижает дух армии», – добавил националист.