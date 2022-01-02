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Зеленский ждёт ночного звонка от Байдена

02 января 2022, 23:15  •  120 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский ждёт ночного звонка от своего американского коллеги Джо Байдена. До телефонного разговора остался час.
Об этом рассказал пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. По его словам, Байден позвонит Зеленскому в 22:00 по киевскому времени (23:00 по Москве).
Коллеги, поздравляю с новогодними праздниками! Желаю всем нам только хороших новостей в 2022 году! Одна из таких - уже совсем скоро. Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор сегодня после 22:00 по Киеву,
- пишет Никифоров в Facebook.
Скриншот: Telegram/Sergii Nykyforov
Официальный представитель Зеленского не стал уточнять повестку переговоров, однако, вероятнее всего, речь пойдёт о требуемых Россией гарантиях безопасности (одно из условий - невключение Украины в НАТО), а также об урегулировании конфликта в Донбассе. В последнее время на Украине и в США всё чаще поднимается вопрос о том, чтобы подключить американскую сторону к мирному процессу.

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