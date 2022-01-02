Зеленский ждёт ночного звонка от Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский ждёт ночного звонка от своего американского коллеги Джо Байдена. До телефонного разговора остался час.

Об этом рассказал пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. По его словам, Байден позвонит Зеленскому в 22:00 по киевскому времени (23:00 по Москве).

Коллеги, поздравляю с новогодними праздниками! Желаю всем нам только хороших новостей в 2022 году! Одна из таких - уже совсем скоро. Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор сегодня после 22:00 по Киеву,

- пишет Никифоров в Facebook.

Скриншот: Telegram/Sergii Nykyforov

Официальный представитель Зеленского не стал уточнять повестку переговоров, однако, вероятнее всего, речь пойдёт о требуемых Россией гарантиях безопасности (одно из условий - невключение Украины в НАТО), а также об урегулировании конфликта в Донбассе. В последнее время на Украине и в США всё чаще поднимается вопрос о том, чтобы подключить американскую сторону к мирному процессу.