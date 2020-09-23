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Зеленский ждет большего эффекта от контактов с Путиным
23 сентября 2020, 15:35 • 65 • Политика
Президент Украины заявил о желании добиться при общении с российским лидером нужных результатов
Владимир Зеленский сообщил, что общается с Владимиром Путиным. И контакты эти – и в нормандском четырехстороннем формате, и вдвоем, – по его словам, пока не достигли нужной эффективности. Главе Незалежной хотелось бы большего.
Ограниченные, но предметные беседы с президентом РФ способствуют принятию нужных решений, которые важны и для Украины, и для Европы в целом, отметил Зеленский. Однако ему хотелось бы "большей эффективности" от их диалога.
При этом отношения его страны с Россией он охарактеризовал, как "по-прежнему сложные". Среди причин этого украинский лидер назвал продолжающуюся семь лет войну в Донбассе и "захват" Крыма.
Поэтому нормализации пока не предвидится. А переговоры ведутся, чтобы достичь мира, пояснил Зеленский в интервью словацкому изданию Hospodárske.
Также украинский президент выразил мнение о необходимости предпринять "ключевые шаги". И это должна сделать Россия, заявил он. И добавил, что ждет от Москвы большего стремления ускорить достижение мира.
Ранее лидер Незалежной напомнил времена, когда украинцы и русские были братьями. И признался, что теперь не может найти слово, характеризующее нынешние связи двух стран, оговорившись, ведь "отношения" Киев потерял из-за событий в Крыму и Донбассе.
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