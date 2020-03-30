Зеленский заявил об опасности дефолта на Украине

Киев, 29 марта. Эпидемия коронавируса создает опасность наступления на Украине дефолта. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Он отметил, что Украина стоит перед выбором из двух вариантов.

«Первый — принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее десяти миллиардов долларов», — сказал Зеленский.

По его словам, эти меры требуются для стабилизации экономической ситуации и преодоления кризиса.

«Второй путь — провал этих законов. После — упадок экономики и угроза дефолта», — заключил украинский лидер.

Ранее Зеленский заявлял, что Украине удалось достичь соглашения с МВФ об увеличении объемов финансовой поддержки с пяти до восьми миллиардов долларов. Для этого Киеву необходимо было принять законы о банковской системе и отмене моратория на продажу земель сельхозназначения. Против этих шагов прошли многочисленные акции протеста по всей стране.

По последним данным, на Украине более 400 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли только пять пациентов, при этом девять человек стали жертвами пневмонии нового типа.