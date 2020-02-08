Зеленский заявил об имидже «президента мира» в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Ватикане с Папой Римским Франциском заявил, что в Европе его считают «президентом мира».

«Главное, о чём мы говорили, — это мир. Он даже назвал меня «президентом мира» — вот такой у меня сейчас имидж в Европе», — говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

Зеленский также пригласил понтифика посетить Украину.

Ранее сообщалось, что президент Украины попросил Папу Римского помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе.