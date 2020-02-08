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Зеленский заявил об имидже «президента мира» в Европе
08 февраля 2020, 21:39 • 134 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Ватикане с Папой Римским Франциском заявил, что в Европе его считают «президентом мира».
Reuters
«Главное, о чём мы говорили, — это мир. Он даже назвал меня «президентом мира» — вот такой у меня сейчас имидж в Европе», — говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.
Зеленский также пригласил понтифика посетить Украину.
Ранее сообщалось, что президент Украины попросил Папу Римского помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе.
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