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Зеленский заявил об имидже «президента мира» в Европе

08 февраля 2020, 21:39  •  134 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Ватикане с Папой Римским Франциском заявил, что в Европе его считают «президентом мира».
 
Reuters
 

«Главное, о чём мы говорили, — это мир. Он даже назвал меня «президентом мира» — вот такой у меня сейчас имидж в Европе», — говорится в сообщении пресс-службы украинского президента. 

Зеленский также пригласил понтифика посетить Украину.

Ранее сообщалось, что президент Украины попросил Папу Римского помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе.

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