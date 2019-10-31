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Зеленский заявил о желании Украины углубить сотрудничество с НАТО

31 октября 2019, 16:54  •  7 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о заинтересованности Украины в углублении сотрудничества с НАТО для повышения обороноспособности страны.
 
© president.gov.ua
 

«Мы привержены переходу Украины на стандарты НАТО. Мы хотим углубить сотрудничество для повышения обороноспособности, повысить взаимодействие между государственными органами Украины и структурами НАТО», — приводит ТАСС слова Зеленского.

Также президент поблагодарил альянс за оказываемую Украине помощь, заверив, что страна сохранит партнёрские отношения с НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия «не имеет голоса» в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс.

25 октября стало известно о договорённостях Украины с НАТО по созданию нового формата сотрудничества.

Отмечалось, что соответствующие документы должны быть подписаны в 2019 году.

В августе в США заявили о возможности Украины претендовать на членство в альянсе.

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