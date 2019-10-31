|
Зеленский заявил о желании Украины углубить сотрудничество с НАТО
31 октября 2019, 16:54 • 7 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о заинтересованности Украины в углублении сотрудничества с НАТО для повышения обороноспособности страны.
© president.gov.ua
«Мы привержены переходу Украины на стандарты НАТО. Мы хотим углубить сотрудничество для повышения обороноспособности, повысить взаимодействие между государственными органами Украины и структурами НАТО», — приводит ТАСС слова Зеленского.
Также президент поблагодарил альянс за оказываемую Украине помощь, заверив, что страна сохранит партнёрские отношения с НАТО.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия «не имеет голоса» в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс.
25 октября стало известно о договорённостях Украины с НАТО по созданию нового формата сотрудничества.
Отмечалось, что соответствующие документы должны быть подписаны в 2019 году.
В августе в США заявили о возможности Украины претендовать на членство в альянсе.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
7
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 октября 2019, 00:24
|
25 октября 2019, 08:09
|
29 октября 2019, 17:54
|
24 октября 2019, 19:09
|
28 октября 2019, 02:54
|
28 октября 2019, 07:54
|
29 октября 2019, 06:39