Зеленский заявил о желании провести Олимпиаду на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать план подготовки страны к проведению Олимпийских игр.

«Нам необходим определённый план, чтобы мы, скажем, были готовы в течение трёх-четырёх лет всё построить. И тогда мы сможем быть в очереди на проведение Олимпиады. Мы должны быть амбициозными», — заявил Зеленский на встрече с главой Министерства молодёжи и спорта Игорем Ждановым, а также главой Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой.

Президент страны добавил, что необходимо искать средства для строительства спортивных объектов, которые в будущем могут быть использованы для проведения Олимпийских игр.

Ранее в Киеве назвали причину замены 12 послов Украины за рубежом.