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Зеленский заявил о желании провести Олимпиаду на Украине
16 июля 2019, 17:24 • 35 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать план подготовки страны к проведению Олимпийских игр.
© president.gov.ua
«Нам необходим определённый план, чтобы мы, скажем, были готовы в течение трёх-четырёх лет всё построить. И тогда мы сможем быть в очереди на проведение Олимпиады. Мы должны быть амбициозными», — заявил Зеленский на встрече с главой Министерства молодёжи и спорта Игорем Ждановым, а также главой Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой.
Президент страны добавил, что необходимо искать средства для строительства спортивных объектов, которые в будущем могут быть использованы для проведения Олимпийских игр.
Ранее в Киеве назвали причину замены 12 послов Украины за рубежом.
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