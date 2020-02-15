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Зеленский заявил о желании провести местные выборы на Украине, в том числе "и в Крыму"

15 февраля 2020, 14:24  •  71 • Украина

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы в октябре провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе "и в Крыму".

"Наше желание - провести местные выборы на всей территории Украины в октябре, хотелось бы и в Крыму", - сказал он в субботу во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом, подчеркнул президент, выборы могут проводиться исключительно по украинским законам.

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