Зеленский заявил о желании подключить США к конфликту в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы привлечь к решению кризиса в Донбассе США. Об этом стало известно во время его встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В свою очередь Ангела Меркель заявила, что обсудит ситуацию на Украине с президентом США Джозефом Байденом во время встречи в очном формате.

Ранее Зеленский уже выступал за присоединение США к решению кризиса в Донбассе. Он призывал Байдена помочь стране оказать давление на Россию.