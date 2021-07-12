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Зеленский заявил о желании подключить США к конфликту в Донбассе

12 июля 2021, 21:20  •  161 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы привлечь к решению кризиса в Донбассе США. Об этом стало известно во время его встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.
В свою очередь Ангела Меркель заявила, что обсудит ситуацию на Украине с президентом США Джозефом Байденом во время встречи в очном формате.
Ранее Зеленский уже выступал за присоединение США к решению кризиса в Донбассе. Он призывал Байдена помочь стране оказать давление на Россию.

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