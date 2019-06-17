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Зеленский заявил о затягивании КС решения об указе о роспуске Рады
17 июня 2019, 17:54 • 56 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Конституционный суд страны затягивает с вынесением решения относительно конституционности его указа о роспуске Верховной рады.
©Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Об этом сообщает радио «Новое время».
«Они и так затягивают, мне кажется. Главное, что я не хочу влиять на украинский суд», — сказал Зеленский.
Также глава Украины добавил, что «распустил Раду и по закону, и по запросу общества».
Вместе с этим Зеленский не стал отвечать на вопрос, будет ли он выполнять решение, если суд признает указ неконституционным.
Ранее Конституционный суд Украины потребовал представить доказательства отсутствия коалиции в Верховной раде в течение более чем 30 дней, на основании чего президент страны Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента.
11 июня представитель президента Украины в Конституционном суде Фёдор Вениславский заявил, что КС должен принять решение по законности роспуска Рады не позднее 29 июня 2019 года.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН прокомментировал решение Зеленского распустить Верховную раду.
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