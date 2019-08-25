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Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками

25 августа 2019, 19:24  •  13 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи по случаю Дня независимости страны заявил, что украинские казаки покорили французскую крепость Дюнкерк.
 
РИА Новости
 

В стенограмме выступления Зеленского, которая опубликована на сайте президента Украины, приводится высказывание о том, что украинцы «успели немало» до 1991 года, когда страна обрела независимость.

В числе памятных событий он привёл крещение Киевской Руси, основание Киево-Могилянской академии.

«Казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Филиппа Орлика», — заявил Зеленский.

Как уточняет РИА Новости, документальных подтверждений участия украинских казаков в осаде Дюнкерка нет.

Ранее Зеленский назвал украинский гимн главным хитом страны.

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