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Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
25 августа 2019, 19:24 • 13 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи по случаю Дня независимости страны заявил, что украинские казаки покорили французскую крепость Дюнкерк.
РИА Новости
В стенограмме выступления Зеленского, которая опубликована на сайте президента Украины, приводится высказывание о том, что украинцы «успели немало» до 1991 года, когда страна обрела независимость.
В числе памятных событий он привёл крещение Киевской Руси, основание Киево-Могилянской академии.
«Казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Филиппа Орлика», — заявил Зеленский.
Как уточняет РИА Новости, документальных подтверждений участия украинских казаков в осаде Дюнкерка нет.
Ранее Зеленский назвал украинский гимн главным хитом страны.
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