Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи по случаю Дня независимости страны заявил, что украинские казаки покорили французскую крепость Дюнкерк.

В стенограмме выступления Зеленского, которая опубликована на сайте президента Украины, приводится высказывание о том, что украинцы «успели немало» до 1991 года, когда страна обрела независимость.

В числе памятных событий он привёл крещение Киевской Руси, основание Киево-Могилянской академии.

«Казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Филиппа Орлика», — заявил Зеленский.

Как уточняет РИА Новости, документальных подтверждений участия украинских казаков в осаде Дюнкерка нет.

Ранее Зеленский назвал украинский гимн главным хитом страны.