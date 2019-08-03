Зеленский заявил о встрече с Трампом в сентябре, но США не подтвердили

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом состоится в сентябре этого года. Встречаться будут в Вашингтоне, добавил украинский лидер.

Слова Зеленского приводит УНИАН по следам его поездки в Трускавец:

"Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре, в Вашингтоне".

Между тем комментариев американской стороны о дате и месте встречи пока нет. Однако ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер действительно говорил, что обсуждения ведутся. Мол, работа идет.