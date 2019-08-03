|
Зеленский заявил о встрече с Трампом в сентябре, но США не подтвердили
03 августа 2019, 21:09 • 41 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом запланирована на сентябрь в Вашингтоне. Правда, США не подтвердили - возможно, пока, но факт остается фактом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом состоится в сентябре этого года. Встречаться будут в Вашингтоне, добавил украинский лидер.
Слова Зеленского приводит УНИАН по следам его поездки в Трускавец:
"Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре, в Вашингтоне".
Между тем комментариев американской стороны о дате и месте встречи пока нет. Однако ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер действительно говорил, что обсуждения ведутся. Мол, работа идет.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
41
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 июля 2019, 02:39
|
28 июля 2019, 04:28
|
28 июля 2019, 20:52
|
03 августа 2019, 03:09
|
30 июля 2019, 16:24
|
31 июля 2019, 03:39
|
29 июля 2019, 04:39