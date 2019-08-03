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Зеленский заявил о встрече с Трампом в сентябре, но США не подтвердили

03 августа 2019, 21:09  •  41 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом запланирована на сентябрь в Вашингтоне. Правда, США не подтвердили - возможно, пока, но факт остается фактом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом состоится в сентябре этого года. Встречаться будут в Вашингтоне, добавил украинский лидер.
Слова Зеленского приводит УНИАН по следам его поездки в Трускавец:
"Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре, в Вашингтоне".
Между тем комментариев американской стороны о дате и месте встречи пока нет. Однако ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер действительно говорил, что обсуждения ведутся. Мол, работа идет.

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