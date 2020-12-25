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Зеленский заявил о встрече с Путиным наедине

25 декабря 2020, 12:15  •  62 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Guo Chunju/Xinhua/www.globallookpress.com
По словам президента Незалежной, лидер России ему не откажет в общении
Владимир Зеленский может в любой момент позвонить в Кремль, и Владимир Путин снимет трубку. Об этом заявил сам глава Незалежной. Но пока, по его словам, просто нет "предмета для разговора".
"Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается",
– заверил Зеленский. Поводом для разговора в ближайшее время может стать несостоявшаяся в декабре встреча советников "нормандского формата". По словам Зеленского, проблема в том, что Украина и европейские партнеры хотят прекращения войны в Донбассе, а Россия с этим "не очень спешит".
Сам же Зеленский хочет выйти из Минских соглашений, но не может этого сделать без согласия всех подписантов. Поэтому ему так нужна встреча в "нормандском формате", которая откладывается не столько из-за коронавируса, сколько из-за позиции РФ. Ради этого и подобных "сложных вопросов" Зеленский готов общаться с Путиным лично.
Более того, глава Украины рассчитывает на встречу с российским коллегой наедине.
"Есть вопросы, которые мы не поднимаем в "нормандском формате": вопрос заложников в России или Крыму, вопрос Крыма. Этот формат (нормандский – прим.ред.) сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет",
– заявил Зеленский в интервью изданию "Фокус".
Ранее президент Украины поставил жесткие условия Кремлю по Донбассу. Эксперты назвали этот ультиматум "мальчишеской выходкой".

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