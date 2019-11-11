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Зеленский заявил о разработке закона о всеукраинском референдуме

11 ноября 2019, 15:24  •  100 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время Верховная рада разработает и примет закон о всеукраинском референдуме.
 
©president.gov.ua
 

«В ближайшее время Верховная рада разработает и примет закон, который чётко установит виды и механизмы референдума», — сказал Зеленский в своём видеообращении, размещённом в Facebook.

Президент добавил, что референдум предоставит украинцам возможность решать важные для них вопросы.

Летом Зеленский заявлял, что референдум о вступлении Украины в НАТО будет проведён, как только украинцы будут достаточно к этому подготовлены.

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