Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Яков, сын Иосифа Джугашвили
Зеленский хочет лишить Донбасс слова: Эксперты о попытках Киева свалить вину за ...
"Но к самой Нарусовой это не относится": Республика Тыва оказалась на ...
Война в Сирии 2.0: Русские бойцы уже бомбят танки и склады Эрдогана
Главная / Украина

Зеленский заявил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе

18 февраля 2020, 12:54  •  137 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает «112 Украина», ссылаясь на страницу Зеленского в Facebook.

По его словам, утром 18 февраля была осуществлена атака на позиции ВСУ вблизи ряда населённых пунктов.

«Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на дебальцевскую рану, которая никогда не заживёт полностью. Это попытка сорвать мирный процесс в Донбассе, который начал продвигаться, хоть и небольшими, но неустанными шагами», — написал он.

Как отметил Зеленский, солдаты ВСУ «дали достойный отпор» нападавшим, однако среди украинских военных есть потери. К настоящему моменту фаза активных боёв завершена.

Ранее украинский президент объявил о созыве внеочередного заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины из-за обострения ситуации в Донбассе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



137
Источник
Похожие новости
18 февраля 2020, 09:39
Глава МИД Украины заявил о планах по обмену до нормандского саммита
18 февраля 2020, 12:54
Зеленский созывает заседание СНБО
17 февраля 2020, 18:54
Украина хочет создать реестр пострадавших от "агрессии РФ"
17 февраля 2020, 14:09
На границе Украины поймали «гражданина СССР»
18 февраля 2020, 12:54
Зеленский заявил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе
18 февраля 2020, 03:09
«Придают этому политическое значение»: в России отреагировали на протест МИД Украины в связи с задержанием браконьеров
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 февраля 2020, 06:39
Ущербная логика и неловкие замечания: Лавров в красках рассказал, что было в Мюнхене
18 февраля 2020, 00:09
"Гибридная террористическая атака": Онищенко о коронавирусе
18 февраля 2020, 09:54
Война в Сирии 2.0: Русские бойцы уже бомбят танки и склады Эрдогана
18 февраля 2020, 00:09
"Так выставить дураком Зеленского больше никто не сможет": Богдан передал в...
18 февраля 2020, 00:09
"Учитесь проигрывать, астматики!" Норвежцы возмутились победой Логинова на ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 февраля 2020, 00:39
"Призывал "резать русню" и был освобождён: примеры оскорбительных призывов в Белоруссии привёл Безпалько
13 февраля 2020, 18:54
На грани 13-й русско-турецкой: Эрдоган рвет с Россией и грозит войной
14 февраля 2020, 07:54
Киев отказался от эвакуации из Китая, украинцы молят о помощи: "Услышьте нас, пожалуйста!"
11 февраля 2020, 14:54
"Народ должен снести эту власть, которая пришла на крови": Депутат Рады предсказал развал Украины без поддержки России
15 февраля 2020, 22:54
"Россия захочет сама Крым отдать. У меня предчувствие": Зеленский сделал заявления в Мюнхене. Соловьёв парировал вопросом
12 февраля 2020, 20:09
"Уберите это… с экрана!" Норкин прервал обсуждение из-за "волнующихся зрителей". Зал грохнул от смеха
15 февраля 2020, 19:39
"Украинский феномен": Скабеева тонко поддела Зеленского за Крым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.