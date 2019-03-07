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07 марта 2019, 14:24  •  85 • Украина
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский рассказал, что в отношении него готовится уголовное дело.
 
РИА Новости
 

«Регистрируют уголовное дело против меня, против «Квартала», отмывание каких-то там денег», — сообщил он в видеоролике, который опубликован на странице в Facebook.

По словам Зеленского, дело против него регистрируется «депутатом из одной партии из трёх букв».

«Я думаю, что в ближайшее время появится криминальное дело против меня, что я якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека. Это уже предел», — сказал он.

В начале марта в украинской полиции заявили об обнаружении прослушивающего устройства на крыше офиса Зеленского в Киеве. 

Позднее СБУ признала, что сотрудники установили прослушку возле офиса шоумена. 

Как подчёркивали в ведомстве, эти меры никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением. 

Зеленский прокомментировал ситуацию. 

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