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Зеленский заявил о подготовке "нормандского" саммита: "Провёл разговор с Меркель и Макроном"
11 октября 2021, 20:00 • 33 • Политика
Зеленский заявил, что обсудил с Меркель и Макроном Донбасс и подготовку к саммиту "нормандской четвёрки". Однако Киев так и не выполнил обязательства по прошлому саммиту.
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном возможность проведения саммита лидеров "нормандской четвёрки". Проблема в том, что Киев не выполнил ни одного из пунктов резолюции, принятой на прошлом саммите в "нормандском формате".
В Кремле уже не раз говорили, что в новом саммите "нормандской четвёрки" нет смысла, пока не будут выполнены договорённости, достигнутые на прошлой встрече. В этой связи новый саммит в "нормандском формате" под большим вопросом.
- говорится в сообщении Зеленского в Twitter.
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