Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История ...
Почему Россия согласились на приезд Нуланд
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум...
Главная / Политика

Зеленский заявил о подготовке "нормандского" саммита: "Провёл разговор с Меркель и Макроном"

11 октября 2021, 20:00  •  33 • Политика
Зеленский заявил, что обсудил с Меркель и Макроном Донбасс и подготовку к саммиту "нормандской четвёрки". Однако Киев так и не выполнил обязательства по прошлому саммиту.
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном возможность проведения саммита лидеров "нормандской четвёрки". Проблема в том, что Киев не выполнил ни одного из пунктов резолюции, принятой на прошлом саммите в "нормандском формате".
В Кремле уже не раз говорили, что в новом саммите "нормандской четвёрки" нет смысла, пока не будут выполнены договорённости, достигнутые на прошлой встрече. В этой связи новый саммит в "нормандском формате" под большим вопросом.
Провёл важный разговор с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном по активизации переговоров для окончания войны на Донбассе и подготовке саммита N4,
- говорится в сообщении Зеленского в Twitter.
Провів важливу розмову з #AngelaMerkel та @EmmanuelMacron щодо активізації переговорів для закінчення війни на #Донбасі та підготовки саміту #N4. , і виступають за досягнення домовленостей стосовно узгоджених послідовних кроків, які зможуть забезпечити встановлення миру. pic.twitter.com/a91mMGG1kw
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2021

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





33
Источник
Похожие новости
11 октября 2021, 03:05
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История повторяется
11 октября 2021, 01:20
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум Тайваням сразу"
11 октября 2021, 08:55
"Танец краба" с закрытой вечеринки Зеленского попал на видео: "Зрелище не для слабонервных"
11 октября 2021, 04:50
"Даже рубля не вложат": Военкор раскрыл схему наживы Узбекистана на русской земле
11 октября 2021, 14:45
Политолог Бабич сбросил маску с Виктории Нуланд: "Личность абсолютно ничтожная"
11 октября 2021, 14:45
Стало известно о невозможной для Нуланд встрече в Москве
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 октября 2021, 03:05
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История повто...
11 октября 2021, 01:20
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум Тайв...
11 октября 2021, 08:55
"Танец краба" с закрытой вечеринки Зеленского попал на видео: "Зрелище...
11 октября 2021, 07:10
Нардеп: Зеленский уже готов на всё ради налаживания отношений с РФ
11 октября 2021, 04:50
"Даже рубля не вложат": Военкор раскрыл схему наживы Узбекистана на русской...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 октября 2021, 08:55
"Танец краба" с закрытой вечеринки Зеленского попал на видео: "Зрелище не для слабонервных"
10 октября 2021, 00:15
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
11 октября 2021, 03:05
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История повторяется
08 октября 2021, 06:50
Украинцы рассказали, чем они «лучше русских»
05 октября 2021, 04:45
Пострашнее цен на газ: Политолог обозначила новую "чуму" для Украины
06 октября 2021, 11:05
Москва предложила 12 решений по встрече Путина и Зеленского: Киев замолчал
09 октября 2021, 17:15
Почему Россия согласились на приезд Нуланд
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.