Зеленский заявил, что обсудил с Меркель и Макроном Донбасс и подготовку к саммиту "нормандской четвёрки". Однако Киев так и не выполнил обязательства по прошлому саммиту.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном возможность проведения саммита лидеров "нормандской четвёрки". Проблема в том, что Киев не выполнил ни одного из пунктов резолюции, принятой на прошлом саммите в "нормандском формате".

В Кремле уже не раз говорили, что в новом саммите "нормандской четвёрки" нет смысла, пока не будут выполнены договорённости, достигнутые на прошлой встрече. В этой связи новый саммит в "нормандском формате" под большим вопросом.

Провёл важный разговор с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном по активизации переговоров для окончания войны на Донбассе и подготовке саммита N4,

- говорится в сообщении Зеленского в Twitter.