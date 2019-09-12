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Зеленский заявил о подготовке карты реализации Минских соглашений
12 сентября 2019, 19:39 • 37 • Украина
Украина разрабатывает карту выполнения Минских договорённостей с конкретными сроками их выполнения. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.
РИА Новости
«Ближайшие шаги — это встреча в нормандском формате, и я верю, что мы на этой встрече сможем решить много ключевых и действительно сложных элементов минских договорённостей», — цитирует Интерфакс-Украина главу государства.
По его словам, на нормандском саммите будет обсуждаться «формула Штайнмайера», а также все пункты Минских соглашений.
Как отметил Зеленский, на переговорах по вопросу реализации минских договорённостей Украина будет бороться за защиту «каждой капли» украинских национальных интересов.
«Вы знаете, что не я подписывал Минские соглашения. Но мы с вами понимаем, что ответственность сейчас на мне. Никто не снимает эту ответственность, потому что это наша с вами страна», — добавил он.
Ранее в посольстве Франции на Украине заявили, что французский лидер Эммануэль Макрон уделяет вопросу встречи лидеров в нормандском формате «очень большое личное внимание».
Как указывали в Министерстве иностранных дел Украины, Зеленский готов к встрече в нормандском формате.
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