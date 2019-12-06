Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В поисках легитимности
"А это снова мене": Малофеев сравнил украинских политиков с героями &q...
Зачем Горбачёв снялся в той самой рекламе пиццы? (Борная Солянка)
«Пытается игнорировать Минские соглашения»: зачем Зеленскому нужна «муниципальна...
Главная / Украина

Зеленский заявил о плане по границе с Россией в Донбассе

06 декабря 2019, 23:24  •  100 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» заявил, что намерен представить на встрече в нормандском формате план по возвращению Киеву контроля над госграницей с Россией в Донбассе.
 
РИА Новости
 

Он подчеркнул, что «точно» будет «говорить о границе».

«У нас, честно вам скажу, другой план по поводу границы, каким образом это (контроль. — RT) передаётся и каким образом и когда Украина контролирует границу украинскую с Россией», — заявил Зеленский.

При этом он не стал рассказывать детали этого плана.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва ожидает от саммита в нормандском формате новых договорённостей по ликвидации конфликта в Донбассе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



100
Источник
Похожие новости
06 декабря 2019, 23:24
В Госдуме оценили план организовать марш с Украины в Крым
06 декабря 2019, 20:09
Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до трёх
06 декабря 2019, 23:24
В ВСУ заявили о завершении мероприятий по разведению сил в Петровском
06 декабря 2019, 11:54
Непредсказуемость "нормандского саммита". С чем Зеленский едет в Париж
06 декабря 2019, 10:24
В Раде призвали поддержать Зеленского перед нормандским саммитом
06 декабря 2019, 23:24
Зеленский заявил о плане по границе с Россией в Донбассе
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 декабря 2019, 23:39
"Запад увидел в Китае главного врага": Политолог призвал ждать худшего, чем...
06 декабря 2019, 23:39
"Мозговой штурм" довёл до "стражи": К встрече в Париже у команды ...
06 декабря 2019, 23:39
Голодали, давились мясом и судились с ЦРУ: Незавидная судьба предателей Родины
06 декабря 2019, 23:39
Зачем Горбачёв снялся в той самой рекламе пиццы? (Борная Солянка)
06 декабря 2019, 23:39
"А это снова мене": Малофеев сравнил украинских политиков с героями "С...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 декабря 2019, 03:54
"При Сталине так и было": Украинец Ковтун по-крупному опозорился в прямом эфире
30 ноября 2019, 05:09
Лукашенко ответили "на хрена" кому нужен союз с Россией (Telegram. Обзор)
05 декабря 2019, 02:09
Опережая график: Москва готова к энергетическому самоуничтожению Прибалтики
30 ноября 2019, 05:09
Украинец дошутился на российском ТВ: Эксперта Животовского навсегда изгнали из эфира
06 декабря 2019, 07:24
Виноваты свои же? Взрыв на позициях ВСУ унёс жизни четырёх украинских военных - СМИ
02 декабря 2019, 09:09
Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото
30 ноября 2019, 21:09
«Вобрал в себя новейшие достижения»: какими возможностями обладает ракетный корабль ВМФ «Каракурт»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.