Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Позиция церкви - сами виноваты в Великой Отечественной?
«Молодые технокрады» хотят незаконно перераспределить бюджет (Руслан Осташко)
Нетаньяху не заставит Путина прогнуться под Израиль и сдать Иран
Итальянцы хотят чистоты и Путина (Руслан Осташко)
Главная / Украина

Зеленский заявил о планах восстановить мост у Станицы Луганской

08 июля 2019, 01:24  •  59 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен восстановить разрушенный мост в Станице Луганской, расположенный у пешеходного пункта пропуска в самопровозглашённую Луганскую народную республику.
 
©president.gov.ua
 

«Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги — и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнём строить мост и быстро это сделаем», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Он также пообещал, что во время строительства моста украинцы, как и раньше, смогут пересекать линию разграничения.

Ранее сообщалось, что Зеленский и председатель Евросовета Дональд Туск в ходе визита в Луганскую область посетили пешеходный пункт пропуска в Станице Луганской на линии соприкосновения с ЛНР.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



59
Источник
Похожие новости
07 июля 2019, 12:24
Зеленский заявил, что делает всё для возвращения украинских моряков
07 июля 2019, 22:09
Захвативший заложников в Одессе украинец требовал вертолёт и $1 млн
07 июля 2019, 12:24
СМИ сообщили о «странном поведении» Зеленского на совещании
08 июля 2019, 01:24
Зеленский заявил о планах восстановить мост у Станицы Луганской
07 июля 2019, 12:24
Патруль ОБСЕ попал под обстрел в районе разведения сил в Донбассе
07 июля 2019, 15:39
Скабеева прокомментировала видео с Зеленским на совещании в Ужгороде
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июля 2019, 22:54
Лучший момент пресс-конференции: Путин божественно опустил на землю "президента" Гуайдо
04 июля 2019, 16:24
Россия окончательно сбросила путы США
05 июля 2019, 11:54
"Лошарик" получил серьезные повреждения еще у Аляски: Американский журналист "раскрыл" тайну
07 июля 2019, 09:09
Тульский «Панцирь»: почему российский комплекс ПВО считается одним из лучших в мире
02 июля 2019, 02:39
Хватит с запасом: Разведке США намекнули, что 60 "Авангардов" достаточно для полного уничтожения страны
03 июля 2019, 19:09
Подводная лодка "Лошарик" АС-31: характеристики и схема
04 июля 2019, 06:39
Моссад: Россия потопила подлодку США в битве за Аляску (Telegram.Обзор)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.