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Зеленский заявил о необходимости законопроекта о правах нацменьшинств
01 сентября 2019, 00:54 • 57 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать законопроект о защите прав национальных меньшинств.
Reuters
Об этом он рассказал в интервью телеканалу «1+1».
«Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств, и там всё должно быть прописано — их язык, вера», — цитирует Зеленского ТАСС.
Ранее глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что считает некорректным использование на территории Украины только одного языка.
16 июля на Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.
В ОБСЕ раскритиковали языковую политику на Украине из-за дискриминации национальных меньшинств.
Политолог Александр Асафов, комментируя в беседе с Nation News закон о государственном языке, выразил мнение, что «на практике люди столкнутся с затруднениями».
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