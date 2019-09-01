Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Известный режиссер мощно УКРОТИЛ Украину - Страна развалится, а Зеленский ничем ...
Ни «Адское пламя» США, ни израильская «Пика» не пробьют российский «Панцирь»
То были не зиги
Зеленский намерен встретиться с украинской общиной в Польше
Главная / Украина

Зеленский заявил о необходимости законопроекта о правах нацменьшинств

01 сентября 2019, 00:54  •  57 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать законопроект о защите прав национальных меньшинств.
 
Reuters
 

Об этом он рассказал в интервью телеканалу «1+1».

«Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств, и там всё должно быть прописано — их язык, вера», — цитирует Зеленского ТАСС.

Ранее глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что считает некорректным использование на территории Украины только одного языка.

16 июля на Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.

В ОБСЕ раскритиковали языковую политику на Украине из-за дискриминации национальных меньшинств.

Политолог Александр Асафов, комментируя в беседе с Nation News закон о государственном языке, выразил мнение, что «на практике люди столкнутся с затруднениями».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



57
Источник
Похожие новости
31 августа 2019, 18:24
Зеленский предложил создать мемориал примирения с Польшей
31 августа 2019, 11:54
«Немецкий фронт рушился изнутри»: как выход Румынии из союза с Германией ускорил падение нацизма
31 августа 2019, 21:54
Президент Приднестровья попросил танк
31 августа 2019, 21:54
В Молдове разгорается новый скандал: аэропорт продан, правительство было в курсе
31 августа 2019, 11:54
В Киеве подтвердили встречу советников лидеров «нормандской четвёрки»
31 августа 2019, 16:39
Зеленский: cанкции ЕС против России без выполнения "Минска" могут только расширяться
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 сентября 2019, 01:09
"Ещё услышите обо мне": Меркель решила удариться в науку после ухода с пост...
01 сентября 2019, 00:54
«Корректируемые боеприпасы доказали эффективность»: какие новейшие авиабомбы поступят...
01 сентября 2019, 01:09
Украина подписала себе "газовый приговор"? Что стоит за соглашением с США ...
01 сентября 2019, 00:54
Зеленский намерен встретиться с украинской общиной в Польше
01 сентября 2019, 01:09
"Очень не хотели допустить разговора": Зеленский о попытке людей Порошенко ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 августа 2019, 07:24
Львовский "Габуния" забил эфир отборным хамством: "Мы раздали паспорта быдлу"
29 августа 2019, 04:54
"Будут топить людей шоколадного фюрера": Эксперт об уголовном деле против спикера Рады
27 августа 2019, 17:09
Танковая атака: украинские силовики бьют по Донбассу
28 августа 2019, 09:24
"Эти "мрii" оставьте обслуге": Волкер поставил ультиматум России и нарвался на ответный в соцсети
31 августа 2019, 02:24
"Вся эта грязь хлынула в Киев": Китай ответил на обвинения советника президента США Болтона
29 августа 2019, 04:39
«Высокоэффективный комплекс»: почему в США считают российские ЗРПК «Панцирь» угрозой для своей авиации
26 августа 2019, 08:24
«Нет убедительных доказательств»: в США заявили об отсутствии подтверждения нарушений Россией ДВЗЯИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.