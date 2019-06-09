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Зеленский заявил о намерении «нокаутировать систему»

09 июня 2019, 14:54  •  185 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе съезда своей партии «Слуга народа» заявил, что политическая система на Украине находится «в нокдауне», и предложил её «нокаутировать».
 
© Tarasov/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Он заявил, что «Слуга народа» является не брендом, а «мировоззрением», которое «поможет Украине установить другую систему».

Зеленский подчеркнул, что речь идёт не о «перезагрузке старой системы», а об «установлении новой».

«И мы начали это делать 21 апреля вместе с вами, но мы сделали только первый небольшой шаг: это только первый раунд. Система пока что в нокдауне, мы предлагаем нокаут», — сказал украинский президент.

Также в ходе съезда были названы члены избирательного списка партии «Слуга народа», в него в том числе вошли лидер партии Дмитрий Разумков, представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук, советник украинского президента Ирина Венедиктова, глава Совета волонтёров при Минобороны Давид Арахамия и эксперт по антикоррупционной политике Галина Янченко.

Ранее Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами.

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