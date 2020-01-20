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Зеленский заявил о готовности к снижению своего рейтинга

20 января 2020, 15:54  •  71 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится снижения своего рейтинга в случае принятия жёстких, но правильных решений.
 
©president.gov.ua
 

В интервью Newsweek он отметил, что его команда хочет открыть страну для бизнеса и создать хороший инвестиционный климат. 

«Мы начали с высоких рейтингов, но, что самое важное, мы не против понижения этих рейтингов, если это происходит из-за принятия жёстких, но правильных решений», — сказал глава государства.

Зеленский указал, что за первые 2,5 месяца Верховная рада приняла более 80 законов. По его словам, в основном инициативы направлены на улучшение инвестклимата и затрагивают некоторые очень сложные сферы, такие как земельная реформа, налогообложение и приватизация.

В декабре уровень удовлетворённости работой украинского лидера составлял 62%.

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