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Зеленский заявил о готовности к снижению своего рейтинга
20 января 2020, 15:54 • 71 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится снижения своего рейтинга в случае принятия жёстких, но правильных решений.
©president.gov.ua
В интервью Newsweek он отметил, что его команда хочет открыть страну для бизнеса и создать хороший инвестиционный климат.
«Мы начали с высоких рейтингов, но, что самое важное, мы не против понижения этих рейтингов, если это происходит из-за принятия жёстких, но правильных решений», — сказал глава государства.
Зеленский указал, что за первые 2,5 месяца Верховная рада приняла более 80 законов. По его словам, в основном инициативы направлены на улучшение инвестклимата и затрагивают некоторые очень сложные сферы, такие как земельная реформа, налогообложение и приватизация.
В декабре уровень удовлетворённости работой украинского лидера составлял 62%.
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