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Зеленский заявил, что звонил Путину, чтобы обсудить ситуацию в Донбассе

07 августа 2019, 14:09  •  147 • Украина

КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в среду обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным обстановку в Донбассе. Об этом он заявил на брифинге по итогам экстренного совещания с силовиками, созванного из-за гибели четырех украинских военнослужащих в зоне силовой операции в Донбассе. Украинская сторона считает, что они были обстреляны со стороны ополченцев.

"Я сегодня утром разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, - сказал Зеленский. - Срочно ему позвонил. Сказал, что это нас не приближает к миру".

Президент Украины добавил, что просил российского лидера повлиять "на ту сторону, чтобы они прекратили убийства".

Зеленский сообщил, что он также поднимал вопросы сокращения сроков постройки моста в Станице Луганской и тему возвращения украинских заключенных. "Долгий был у нас разговор", - отметил он.

Во вторник Зеленский призвал лидеров стран нормандского формата - президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона - как можно скорее собраться для того, чтобы провести переговоры в связи с гибелью в Донбассе четырех военнослужащих Украины якобы вследствие действий военнослужащих Донецкой народной республики (ДНР). В Донецке назвали эти заявления не соответствующими действительности, добавив, что инцидент произошел слишком далеко от линии соприкосновения, за пределами радиуса поражения вооруженных сил республики.

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