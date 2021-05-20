Зеленский заявил, что уже состоялся как приговор Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что упреки в том, что он не исполнил свои предвыборные обещания относительно своего предшественника Петра Порошенко, несостоятельны.По убеждению Владимира Зеленского, сказанное им на дебатах на киевском стадионе в лицо Петру Порошенко «Я - ваш приговор», уже является реализованной действительностью.Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в четверг, 20 мая, посвященной двухлетию его пребывания у власти.«С Порошенко у меня нет никаких сентиментов и разговоров. Они все хотят со мной договориться. В отличие от Кличко, он уже не приходит в Офис, слава Богу, мне так легче жить и работать... Я уже стал его приговором, он просто не хочет признать то, что произошло», - сказал он.«Это карма», - заявил Зеленский, добавив, что сам факт его президентства уже является приговором для Порошенко.«Я считаю... он сам не понимает... что для него человек - это ничто», - добавил президент Украины.Также Зеленский сообщил, что пока «рано говорить» о его участии в следующих выборах президента.Напомним, во время предвыборных дебатов на стадионе Олимпийский Зеленский заявил Порошенко, что «Я – ваш приговор». Против Порошенко было заведено десятки уголовных дел, однако, ни по одному из них он так и не привлечен до сей поры к ответственности.Зато сегодня Владимир Зеленский сообщил об окончании «эпохи Медведчука». «Эпоха бедности» пока далека от завершения, отметил он.