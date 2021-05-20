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Зеленский заявил, что уже состоялся как приговор Порошенко
20 мая 2021, 17:15 • 119 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что упреки в том, что он не исполнил свои предвыборные обещания относительно своего предшественника Петра Порошенко, несостоятельны.
По убеждению Владимира Зеленского, сказанное им на дебатах на киевском стадионе в лицо Петру Порошенко «Я - ваш приговор», уже является реализованной действительностью.
Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в четверг, 20 мая, посвященной двухлетию его пребывания у власти.
«С Порошенко у меня нет никаких сентиментов и разговоров. Они все хотят со мной договориться. В отличие от Кличко, он уже не приходит в Офис, слава Богу, мне так легче жить и работать... Я уже стал его приговором, он просто не хочет признать то, что произошло», - сказал он.
«Это карма», - заявил Зеленский, добавив, что сам факт его президентства уже является приговором для Порошенко.
«Я считаю... он сам не понимает... что для него человек - это ничто», - добавил президент Украины.
Также Зеленский сообщил, что пока «рано говорить» о его участии в следующих выборах президента.
Напомним, во время предвыборных дебатов на стадионе Олимпийский Зеленский заявил Порошенко, что «Я – ваш приговор». Против Порошенко было заведено десятки уголовных дел, однако, ни по одному из них он так и не привлечен до сей поры к ответственности.
Зато сегодня Владимир Зеленский сообщил об окончании «эпохи Медведчука». «Эпоха бедности» пока далека от завершения, отметил он.
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