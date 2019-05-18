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Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
18 мая 2019, 13:09 • 78 • Украина
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
РИА Новости
«Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдём его вместе с кырымлы (крымские татары. — RT)», — заявил Зеленский.
Ранее Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма.
Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе. Он отметил, что шанс на выполнение Минских соглашений и, как следствие, вероятность завершения конфликта в Донбассе с Зеленским гораздо выше, чем с действующим украинским президентом Петром Порошенко.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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