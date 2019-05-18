Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым

Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.

«Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдём его вместе с кырымлы (крымские татары. — RT)», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе. Он отметил, что шанс на выполнение Минских соглашений и, как следствие, вероятность завершения конфликта в Донбассе с Зеленским гораздо выше, чем с действующим украинским президентом Петром Порошенко.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.