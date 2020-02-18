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Зеленский заявил, что Украина уверенно приближается к прекращению войны в Донбассе

18 февраля 2020, 14:24  •  29 • Украина

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утреннее обострение ситуации в Донбассе не изменит курс страны на прекращение войны и мир в Донбассе.

"У нас было заседание СНБО, мы начали с вопроса провокации, которая произошла сегодня утром на линии соприкосновения. Провокации бывают, армия, соответственно, мощно ответила, ситуация полностью контролируется. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс, курс на то, что мы идем уверенно и приближаемся к прекращению войны и к миру, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров", - сказал он во вторник по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), на котором обсуждалось обострение ситуации в Донбассе.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила о попытке прорыва диверсионной группы Вооруженных сил Украины в районе линии соприкосновения в Донбассе. По ее сведениям, группа в составе 10 человек выдвинулась в направлении позиций ЛНР в районе населенного пункта Голубовское, но подорвалась на минном поле. По данным Народной милиции, не менее двух военнослужащих ВСУ погибли и трое получили ранения. После этого, как указывается в сообщении, "с целью эвакуации убитых и раненых командованием 93-й бригады ВСУ был отдан приказ нанести массированный артиллерийский удар по населенным пунктам ЛНР". В результате был тяжело ранен мирный житель Голубовского, в ряде населенных пунктов повреждены жилые дома.

В свою очередь в Киеве заявили, что во вторник утром со стороны ЛНР были "атакованы позиции" ВСУ, в частности, вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Зеленский назвал произошедшее "попыткой сорвать мирный процесс в Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами". В штабе украинских сил в Донбассе сообщили о гибели одного и ранении трех военнослужащих ВСУ, еще двое контужены.

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