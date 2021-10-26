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Зеленский заявил, что после скифского золота Украина вернёт и Крым
26 октября 2021, 15:15 • 191 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение суда в Нидерландах передать скифское золото из музеев Крыма Украине.
Решение суда в Нидерландах о передаче коллекции из музеев Крыма Украине считает справедливым президент страны Владимир Зеленский.
"Долгожданная победа в суде Амстердама. Скифское золото вернётся на Украину. Благодарен суду за справедливое решение", - написал он на своей странице в Twitter.
Зеленский добавил, что сначала Украина вернёт себе скифское золото, "а потом и Крым".
Глава крымского музея заявил, что решение Апелляционного суда Амстердама в отношении скифского золота будет обжаловано.
Возмутительным решение суда назвал и глава Республики Крым Сергей Аксёнов. По его словам, скифское золото было найдено в крымской земле, где пролежало многие сотни лет, и является достоянием всех жителей полуострова. Аксёнов подчеркнул, что это наследие Крыма должно быть возвращено.
Как сообщал Царьград, Апелляционный суд Амстердама посчитал коллекцию четырёх крымских музеев украинской собственностью и постановил передать около двух тысяч артефактов Украине. В решении суда говорится, что "хотя объекты происходят из Крыма... они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году".
Амстердамский суд заявил, что рассматривал вопрос не о принадлежности скифского золота, а только о том, кому оно должно быть передано.
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