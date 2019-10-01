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Зеленский заявил, что никогда не встречался с Джулиани

01 октября 2019, 21:54  •  67 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не встречался и не созванивался с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани.
 
РИА Новости
 

«Я никогда не встречался с Руди Джулиани и не созванивался с ним», — сказал украинский лидер. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Рудольф Джулиани заявил, что не выполнял на Украине политического поручения по поводу компромата на Джо Байдена.

При этом специальный комитет палаты представителей США опубликовал жалобу разведки на Трампа из-за разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Автор жалобы со ссылкой на «многочисленные официальные лица» отмечает, что президент «использует свои полномочия, чтобы добиться вмешательства другой страны в выборы в США 2020 года», в том числе чтобы «провести расследование против одного из главных политических соперников президента».

Центральной фигурой в этих усилиях является личный адвокат главы государства Рудольф Джулиани, отметил автор документа.

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