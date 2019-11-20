Зеленский заявил, что мост в Станице Луганской откроется через два-три дня

КИЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Мост в Станице Луганской, который находится на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и был ранее разрушен, будет открыт через два-три дня. Об этом в среду сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Два дня - и будет полностью все открыто", - сказал он. Зеленский уточнил, что срок может составить "два-три дня".

Мост через реку Северский Донец у поселка городского типа Станица Луганская - единственный официальный пункт пропуска между Украиной и Луганской народной республикой (ЛНР). Движение транспорта по мосту, который был частично подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, было невозможно. Пеший переход был организован по временным деревянным лестницам и настилам.

После того, как 26 июня состоялось разведение сил в районе Станицы Луганской, стороны конфликта в рамках Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 31 июля согласовали дорожную карту ремонта моста на этом участке. Президент Украины издал указ, согласно которому сроком восстановления моста была определена дата - 27 ноября.