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Зеленский заявил, что будет защищать украинский язык
02 июля 2019, 21:54 • 32 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады заявил, что будет защищать украинский язык.
РИА Новости
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы президента Украины.
Он отметил, что «в Конституции записано, что единственный государственный язык на Украине — украинский».
«Я как президент, как гарант Конституции буду защищать украинский язык, наш суверенитет и наш курс в Европу и НАТО», — добавил Зеленский.
В мае украинская детская писательница Лариса Ницой выразила возмущение, что в инаугурационной речи Зеленского прозвучал русский язык.
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