Зеленский заявил, что будет защищать украинский язык

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады заявил, что будет защищать украинский язык.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы президента Украины.

Он отметил, что «в Конституции записано, что единственный государственный язык на Украине — украинский».

«Я как президент, как гарант Конституции буду защищать украинский язык, наш суверенитет и наш курс в Европу и НАТО», — добавил Зеленский.

В мае украинская детская писательница Лариса Ницой выразила возмущение, что в инаугурационной речи Зеленского прозвучал русский язык.